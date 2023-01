Bez epidemiologických omezení vyrazili po třech letech do karlovarských ulic opět koledníci v rámci Tříkrálové sbírky. V Karlových Varech a okolních obcích totiž začal v úterý 3. ledna už její 23. ročník. V posledních dvou letech byla omezena kvůli covidu - 19. Sbírku tradičně pořádá Farní charita Karlovy Vary a jejího slavnostního zahájení včetně průvodu od magistrátu města k Hlavní poště se zúčastnili představitelé města i kraje, ale také emeritní biskup plzeňský František Radkovský, který požehnal nejen samotným koledníkům, ale i křídám, které se budou během koledy používat.

"Výtěžek z koledování bude tentokrát použit na pořízení nové kuchyňské linky pro klienty Týdenního stacionáře pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech," informovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Do sbírky je možné přispět nejen klasicky finanční hotovostí do kasiček, ale i bezhotovostními dary či on - line koledou, ať už platbou přes QR kód nebo dárcovskou SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, 60, 90 na číslo 87 777. Covidová pandemie byla citelná, a tak se například vloni vybralo jen 190 292 korun. Nejúspěšnějším byl naopak dvacátý ročník, tedy právě ten těsně před koronavirem, kdy lidé na Tířkrálovou sbírku věnovali rekordních 321 tisíc korun. Výtěžek ze sbírek bývá už tradičně použit pro Týdenní stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových Varech.