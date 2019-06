Za dobu své existence doznala tato akce velkých změn. Letos byla například spojena s dalšími dvěma velkými událostmi ve městě – Food festivalem a ZUŠ Open, přičemž se nesla v duchu nového tématu, kterým byly Karnevalové divadelní toulky.

Centrum města – třída T. G. Masaryka – byla stejně jako v předešlých ročnících plná natěšených diváků. Ti se nakonec neměli ale takřka na co koukat. Oproti minulosti řady profesionálních účastníků totiž značně prořídly. Už v něm účinkovali jen čtyři artisté na chůdách a několik umělců na velkých kolech. Profesionální průvod pak doprovázeli tradičně už jen bubeníci a velká loutka královny. Zbývající většinu průvodu pak doplnili Karlovaráci v maskách a pochopitelně i školy. I tříd oproti uplynulým ročníkům bylo mnohem méně. „Vždyť je to stejné jako loni i předloni. Dřív se bylo na co koukat. Byly tu ohromné masky, které musely být ovládány několika lidmi. Karneval měl rozhodně větší šťávu než teď,“ bylo slyšet z davu.

Přesto město Karlovy Vary dotuje karneval stále stejnou částkou. „Pravidelně přispíváme na tuto akci půl milionem korun,“ uvedl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál a pokračoval: „Pokaždé pochopitelně chceme podrobné vyúčtování, na co byly městské peníze použity. Neřešíme však, zda to bylo na organizaci či na nákup masek či loutek.“