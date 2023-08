Smutný osud potkal malebný domek, který stál ještě do čtvrtka 3. srpna v rozsáhlé zahradě u Ohře naproti karlovarskému Kauflandu. Ve čtvrtek totiž najely na pozemek buldozery, které ho srovnaly se zemí. V místě se bude stavět rozsáhlý bytový komplex, který zde plánuje společnost JTH. Dlouhé roky byl poměrně atraktivní pozemek v sousedství Katastrálního úřadu v Karlových Varech nevyužitý.

Malebný domek u Kauflandu šel k zemi. Ustoupil bytovému komplexu | Video: Jana Kopecká

A jak se Karlovaráci svěřovali například na facebookovém profilu Naše Vary, nejeden měl se zahradou a domkem své plány. Pamětníci tam vzpomínají, že v areálu kdysi bývalo zahradnictví. Mnoho diskutujících se svěřilo, že se jim dům s pozemkem líbil, ale že nebyl na prodej. Někteří zase upozorňují, že lokalita je v záplavovém území. „Též jsem před pár lety měla zálusk, ale prodat nechtěli. No tak teď tam budou byty," píše například jedna uživatelka. „Myslím, že dědici to nechtěli prodat. Škoda, že to nechali takhle zničit. Úžasný místo," přidává se další Karlovarák. Další kvitují, že se s objektem začne něco dít, protože tam bezdomovci pálili kabely. Mnohým se ale naopak to, že by tam mohl vyrůst bytový komplex, nelíbí.

Areál aktuálně vlastní společnost JTH Research, která spadá pod consortium investorské a developerské společnosti JTH, jež se zaměřuje na dlouhodobé investice do nemovitostí a portfolia pozemků. Skupina JTH realizovala v Karlových Varech už několik projektů. Před patnácti lety postavila bytový komplex na Čertově ostrově v lokalitě bývalé Karlovarské mlékárny. Posledním jejím počinem v krajském městě je pak Rezidence Moser, která se nachází jen pár metrů od zmiňovaného pozemku ve Dvorech.

„V současné době zakreslujeme projekt. Na pozemku, kde došlo k odstranění náletových dřevin, plánujeme bytovou výstavbu. Dům, který se tam nachází, bude odstraněn, až se začne stavět," informovala na konci letošního dubna mluvčí skupiny JTH Radka Metz.