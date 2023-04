Karlovarské letiště. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Lázeňské město Karlovy Vary je přehlídkou různorodých architektonických stylů, v lázeňském centru je mnoho secesních budov. Ne všechny objekty jsou ale tradiční, řada z nich může být přiřazena ke kuriozitám. Redakce Deníku nabízí osm zajímavých nemovitostí, které zaujmou svým netradičním ztvárněním.

1. Rohový dům na začátku ulice Krále Jiřího je sice na první pohled zcela obyčejný, jenomže pokud se na něj člověk podívá šikovně z jistého úhlu, vypadá to, jak by budova měla jen své průčelí. Může za to jeho atypický půdorys.

2. Dallas v Drahovicích byl postaven ještě za minulého milénia, v roce 1996. Nejde jen o přezdívku, protože stavbu bytů pro movitější klientelu tam prováděla společnost Dalass Building. Objekt uprostřed paneláků se od té doby stal pro mnohé Karlovaráky běžnou realitou, v čase své výstavby měl ale řadu odpůrců, a to kvůli své originální moderní podobě, například typické věži. Objekt je dnes dominantou Drahovic a je nepřehlédnutelný při vjezdu do Karlových Varů.

3. Dům v podobě lodi na třídě T. G. Masaryka s názvem MEI vlastní Sokolovská uhelná, rohově sousedí s Varšavskou ulicí. I on díky svému neobvyklému půdorysu ve tvaru lichoběžníku je předurčen k originálnímu architektonickému ztvárnění. Do roku 1989 nebyl objekt nijak mimořádný. Po jeho přestavbě se z něj stala loď.

4. Kinosály Thermalu, který je stejně jako celý hotel výsledkem práce architektů Věry a Vladimíra Machoninových, připomínají kotouče filmového pásma. Vedle hotelové věže v kongresové části jsou hned tři objekty v podobě obřích kol, což je zpozorovatelné z výšky. To samozřejmě není náhodou, když Thermal letos bude už po 57. srdcem Mezinárodního filmového festivalu.

Začala oprava Ostrovského mostu. Průjezd nebude možný do 30. června

5. Barevná lávka u Meandru je důkazem, že Karlovy Vary se ubírají i moderním směrem. Hydraulický most, který se dokáže zvednout v případě velké vody, byl dokončen v roce 2015. Lávka je výjimečná také svým veselým, zelenkavofialovým zabarvením, což byl nápad architektů - společnosti Inplan CZ zastoupeného Otou Řezankou.

6. Karlovarská socha Svobody je osazena na lázeňském domě Olympic Palace na Zámeckém Vrchu, čehož si nemusí každý hned všimnout. Socha Svobody je totiž umístěna až vysoko v segmentovém štítu domu. Palác byl dokončen v roce 1910 a jeho původní název byl Germania. Podle prvotního projektu právě v tomto štítě měla být socha okřídlené Germanie, nakonec tam byla umístěna socha Svobody. Objekt je typickým příkladem důkladné secesní architektury s barokizujícími detaily.

7. Letiště jako letadlové turbíny, taková je nová podoba karlovarského letiště, které prošlo komplexní rekonstrukcí. Nová hala, která má hodně futuristický vzhled a na jejíchž koncích jsou čtyři objekty připomínají právě turbíny letadla, byla dokončena v roce 2009. V současné době se ale plechová část nad vchodem do haly poněkud odlupuje.

8. Moderní Horní nádraží bylo po mnohaleté rekonstrukci otevřeno v roce 2019. Starou omšelou a přežilou budovu nahradil nový plechovo - skleněný objekt, který je zapuštěn jako bublina do země. Někteří kritici ovšem namítají, že ze shora vypadá tento objekt jako obrácená plechová zadnice.