Oblíbené červnové ovoce, jako jsou jahody, oproti loňskému roku podražily. Právě v těchto dnech začal na Karlovarsku jejich oblíbený samosběr. Hroznětínská jahodárna nabízí letos 70 korun za jeden kilogram, což je o pět korun více než vloni. Malá plantáž, kde se nachází až 15 tisíc sazenic jahodníků, však neměla v pondělí 13. června o sběrače nouzi. Samosběr tam začal minulý týden a podle majitele areálu Tomáše Balouna potrvá až do začátku prázdnin.

"Máme tu několik odrůd, vyzkoušeli jsme už mnohé, hodně důvěřujeme třeba Sonatě. Je to prověřená vyšlechtěná odrůda a máme s ní mnoholeté zkušenosti. Je to jedna z nejlepších. Její plody bývají středně velké a průměrně sladké," říká podnikatel. A má pravdu. Jahodě z keříku Sonata se dá podle sběračů jen těžko něco vytknout.

Obrazem: Na Sokolovské ulici vydrží jen ty nejodolnější provozovny

Letošní úroda je podle něho dobrá. Pro pěstování jahod totiž panuje takřka ideální počasí. "Není ani teplo, ani zima, vláhy je tak akorát a také vítr, který dnes fouká, jahodám prospívá. Vyfoukává z nich možnou plíseň. Vloni byla úroda špatná. Hodně pršelo a polovina jahod v podstatě shnila," konstatuje Baloun, který si na nezájem samosběračů nemůže stěžovat. Hodně z nich přijíždí z Karlových Varů. Jen výjimečně ale jahodárna funguje i na objednávku, to znamená, že si může zákazník koupit už nasbírané jahody, přednost má samosběr.

Na hroznětínskou jahodovou plantáž přijela i Zdeňka Macháňová se svou dcerou a vnukem z Pozorky u Nejdku. Chystá se sem vyrazit rozhodně ještě jednou. Co s jahodami, na to má dokonce osvědčený recept. "Tak určitě část sníme jen tak. Z části uděláme dřeň, některé použiji na kynuté knedlíky. Nedělám ale plněné, ale s jahodovým přelivem. Tím se totiž nezničí potřebné vitamíny, které v jahodách jsou. A pochopitelně udělám u nás velmi oblíbený dezert. Na dno formy vyskládám piškoty, které zaliji tvarohovomáslovým krémem s cukrem. Část másla se může nahradit Herou, tím je dezert odlehčenější. Dávám tak 200 gramů másla a čtvrt kila tvarohu. Přidám citronovou šťávu a krém vyšlehám a zaliji na piškoty. Čerstvé jahody trochu osladím, přeliji horkou vodou, aby pustily vodu, kterou scedím. Jahody dávám na podklad a do scezené jahodové šťávy přidám trochu želatiny, a pak tím dezert přeliji," radí zákaznice jahodárny.

Víra v novou klientelu nestačí