Je hned několik míst v Karlových Varech, které jsou pod bedlivějším hledáčkem strážníků městské policie. Jde o lokality, kde se vyskytují bezdomovci, narkomané, velmi často se nacházejí poblíž různých ubytoven i heren. Za naprostého vítěze považují strážníci, jejich velitel Marcel Vlasák, i samotní obyvatelé města Sokolovskou ulici v Rybářích, a to konkrétně dvě místa - křižovatku u pošty a zchátralého pivovaru a dále místo poblíž Armády spásy. Právě Sokolovská ulice před lety dokonce vyhrála anketu Karlovaráků, kteří odpovídali v rámci průzkumu na pocit bezpečí. Strážník Tomáš Vejvoda, který se už dvacet let pohybuje v tomto terénu, uvedl, že se situace ve městě za poslední měsíce hodně zlepšila.

"Na anketu ohledně pocitu bezpečí jsme kdysi dostali dotaci a zpracovávala ji pro nás olomoucká univerzita. Lidé v ní konstatovali, že nejméně bezpečně se cítí na Sokolovské ulici. My jsme na to později navázali vlastním průzkumem, se kterým nám pomáhali studenti karlovarských středních škol. I v tomto případě byla hlavním favoritem Sokolovská ulice," říká velitel Vlasák.

A není se čemu divit. I když to vypadá, že se zchátralý objekt pivovaru podaří přestavět na novou obydlenou čtvrť, ruiny stále nabízejí celkem slušný azyl pro bezdomovce a narkomany. Pár stovek metrů směrem na Růžový Vrch stojí navíc ubytovna, o níž se veřejně hovoří jako o velké zásobárně pervitinu ve městě. Na Sokolovské ulici se to i za bílého dne hemží lidmi bez domova, těmi, co popíjejí lahvové pivo před různými provozovnami a podivně vykroucenými lidmi, jež holdují pervitinu. Vedení města o tom ví a říká, že si ve vchodech místních domů a zastávek dělají tito občané na okraji společnosti své pelíšky.

"Na Sokolovské bývají problémy hlavně večer v letních měsících. Nejednou jsme tu zasahovali u různých rvaček mezi bezdomovci. Bývaly tu velké potíže s jedním mužem, ale ten se uklidnil. Co víme, tak má právě v Rybářích nějaký byt. Pivovar je ale stálé plný bezdomovců a narkomanů," konstatuje strážník Vejvoda. "O ubytovně na Růžovém Vrchu také víme. Je to asi čtyři měsíce, co jsme tu zasahovali, protože se jeden z místních předávkoval takzvaným hnojivem. Tak se mezi narkomany říká údajně pervitinu, který není ředěný. Bylo tam tehdy celkem rušno, ostatní nájemníci na nás křičeli, ať ho necháme, a my se snažili jen pomoci," vzpomíná.

Nebezpečným místem bývalo podle něho i rezavé torzo Mototechny, kde se rovněž ještě do nedávna vyskytovali bezdomovci. Nový vlastník je ale vyhnal, protože má s objektem plány, jak ho přestavět. Rušno je podle Vejvody rovněž v takzvaném zámečku v Sedleci poblíž rybníka, který také obsadili bezdomovci.

"Vycházíme z podnětů od občanů. Hodně často vyjíždíme proto také do Dolních Drahovic na Vítěznou ulici poblíž pošty, kde bývají nepokoje kolem večerek. Například v ulici Charkovská, kterou také lidé v anketě zvolili jako jedno z míst, kde se necítí právě bezpečně, je ale v poslední době poměrně klid. Mezi lokality, které nejsou právě příjemné, patří i Jaltská ulice a tamní večerní podniky. Strážníci tam procházejí mezi skupinkami lidí, kteří se baví a v barech popíjejí, a pak na ně pokřikují. Není to pro ně zrovna dobrý pocit," přiznává velitel Vlasák. To bylo patrné i na hlídce strážníků i policistů, se kterými redaktoři Deníku v létě absolvovali pochůzku právě Jaltskou ulicí.

Nicméně, jak Vlasák dodává, Karlovy Vary nejsou žádným Bronxem ani divokou Paříží, a rozhodně v nich nejsou taková místa, kam by se strážníci báli vyjet. "Dělám tuto práci už dvacet let a za tu dobu už jsem si na ledacos zvyknul. Je ale pravda, že některé své zážitky z terénu doma raději ani neříkám," uzavírá Vejvoda.