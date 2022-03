Mnoho z běženců tak využívá KV Arenu i k provizornímu přenocování. "Kapacity lehátek, lůžkovin - dek, spacáků, jsou nedostačující. Vyzýváme proto širokou veřejnost - pokud můžete, darujte či zapůjčte věci na přespání," žádá mluvčí Kasal.

Počty uprchlíků v posledních dnech značně narostly a situace bude ještě horší. Právě proto se KACPU v KV Areně rozšířilo i na centrální plochu. Spí se, kde se dá. Jen za uplynulou noc posloužilo kongresové centrum k přespání pro 76 dětí, spaly na spartakiádních lehátkách, zatímco dospělí, tedy především jejich matky odpočívaly na sedačkách. Ne pro všechny děti lehátka stačila. Na mnohých je tak i během středečního dopoledne znát velká únava i s ohledem na to, že jde o další noc strávenou mimo pohodlí na útěku před válkou.

Centrálnímu skladu pomoci chybí spací pytle i sušenky a dětské výživy

Organizace ale klape v KV Areně na výbornou. "Může za to i fakt, že jsme zavedli pořadník. Každý příchozí dostává číslo s pořadím a na displeji může sledovat, kdy asi přijde na řadu," upřesňuje Kasal.

KV Arena slouží v současné době i jako provizorní noclehárna pro ty, kteří přijedou do města v noci a nestačí se zaregistrovat. Jak vysvětlil mluvčí hasičů, za tímto účelem byla sice už minulý týden uvolněná tělocvična na nedaleké Základní škole Poštovní, ta ale už pro tyto účely nefunguje. Vše se přestěhovalo do kongresového centra. Vznikly tam i oddychové zóny pro uprchlíky, aby měli kde v klidu načerpat síly. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu i jejich kapacita bude navýšená.

Na centrální ploše se to hemží dobrovolníky, kteří pomáhají s organizací registrace. "Kdo má zajištěné ubytování, je odbaven rychleji," konstatuje Vladislav Rohovy, předseda Ukrajinců v Karlových Varech, který tu sám pomáhá s organizací i tlumočením. Nemá šanci na oddych.

Uprostřed bývalé ledové plochy, která byla o uplynulém víkendu rozpuštěna, vznikl provizorní dětský koutek. O děti se v něm starají studenti ze tří karlovarských středních škol - pedagogické, zdravotní a obchodní akademie. "Prostor je ale nedostačující a už se řeší, že by zde mělo být vybudováno větší zázemí pro děti. Vždyť na jednom koberci si v jednom okamžiku hrálo 36 dětí," poznamenává učitelka ze zdravotní školy Marcela Kabourková. Také se obrací na veřejnost i tu odbornou s dalším naléhavým požadavkem. "Sháníme dobrovolníky, kteří by se malým dětem věnovali. Podmínkou je, že musí být starší osmnácti let," prosí učitelka ze zdravotní školy.

Mezi prvními dobrovolníky, kteří se o malé ukrajinské děti v KV Areně starají, jsou i studenti 3. ročníku pedagogické školy oboru sociální činnosti Alena Špačková, Natálie Koutková a Josef Hrbáček. "V úterý jsme se o tom dozvěděli ve škole a ihned jsme se přihlásili," říkají studenti. "Máme trochu jazykovou bariéru, ale s dětmi se dorozumíme mnohdy lépe než s dospělými," konstatuje studentka Alena. "Moje maminka je Ukrajinka, takže ledasčemu rozumím. Na Ukrajině máme půlku rodiny," vysvětluje její kamarádka Natálie. Všichni tři se shodují, že na dětech nejsou strasti příliš vidět. "Některé jsou ale hodně unavené. Překvapilo nás, jak jsou nesmělé," dodává student Josef.

Ti, co sem přišli pro pomoc, jsou za všechno vděčni. "Strašně moc děkujeme vaší zemi, že nás přijala," říká paní Marina, původní profesí ekonomka, která do Karlových Varů přijela v úterý se dvěma dětmi - šestnáctiletou Sonjou a čtrnáctiletým Tichonem. "Dnes jsme tu od šesti od rána a máme číslo 477. Cestovali jsme přes dvě noci, pocházíme z Kyjeva. Doma jsme museli nechat manžela, který je pošťákem. Co jsme si vzali s sebou? Téměř nic," uzavírá paní Marina, která nemá v Karlových Varech zajištěné ubytování. Takových lidí bude v brzké době přibývat, protože těch, co sem přijíždějí za svými známi či příbuznými, už logicky tolik nebude.