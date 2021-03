Každý pátek sem tak bude dojíždět dětská lékařka z Karlových Varů Hana Brožová se svou zdravotní sestrou Petrou Hlinkovou. Obě antigenní testy používají v ordinaci už poloviny prosince a jsou zapojeny do iniciativy Lékaři pomáhají Česku.

"Šla jsem poprvé, nebála jsem se. Testování je určitě důležité pro klid nás všech. Sama ve svém okolí mám covidní lidi a nechci nic podceňovat," uvedla asistentka firmy Klára Zubzandová. Byla negativní na covid-19 stejně jako jejích 29 spolupracovníků. "U nás je sice jen třicet lidí, ale sídlo firmy je ve Vlašimi. Dohromady má podnik 180 zaměstnanců i my jsme tak museli nechat naše pracovníky otestovat," uvedl ředitel novorolské pobočky Milan Štřelec.

I kdyby se podniku povinné testování ze zákona netýkalo, stejně by se do něho pustili. "Ve Vlašimi testujeme už tří týdny. Považuji to vzhledem k situaci v České republice za správné a potřebné," konstatoval ředitel závodu. S výsledky byl samozřejmě spokojen.

V jejich pobočce už se koronavirus objevil na podzim. Naštěstí šlo o lidi na služebních cestách, a tak nemuseli jejich kolegové z výrobní haly do karantény. "Jsem rád, že jsme všichni negativní. Můžeme být v klidu a dál fungovat bez omezení," poznamenal Milan Střelec s tím, že přítomnost zdravotníků jim celý proces zjednoduší. Nejenže se firma nemusí starat o nákup testů, nemusí řešit ani organizaci při samotném testování, jeho zadministrování a ani následnou likvidaci nebezpečného odpadu.

"Závod Viking Mašek byl první, kterému jsme takto vyšli vstříc. Proč? Protože chceme pomoci. To je podle mě smyslem této doby - kdo může, měl by pomoci," vysvětlila své rozhodnutí lékařka, pro které je nyní aktuální toto motto: Kdo chce, hledá způsoby (jak pomoci). Kdo nechce, hledá důvody (proč nechce)."

Firma Viking Mašek působí v Nové Roli teprve krátce. Je jedním ze dvou nováčků zdejší průmyslové zóny, v níž se nachází i známý podnik Thun 1794. Závod vyrábí balící linky a balící stroje.