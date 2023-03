/FOTO, VIDEO/ Současné práce posunuly objížďku až na Palackého náměstí. Autobusy tam měly problém se vytočit kvůli parkujícím autům.

Těžká technika se vrátila do Bezručovy ulice. Oprava finišuje | Video: Jana Kopecká

Po několikatýdenní pauze kvůli klimatickým zimním podmínkám začala v pondělí další etapa rozsáhlé a komplikované rekonstrukce Bezručovy ulice v Karlových Varech. Do ulice najely těžké stroje, které pokládají nový povrch vozovky. Bezručova ulice nad hotelem Thermal je opět jednosměrná, což se především právě už v pondělí 6. března neobešlo bez menších dopravních komplikací.

Zatímco vozidla jedoucí ve směru od nemocnice k ulice Na Vyhlídce využívají standardní trasu, řidiči v opačném směru jet přes nájezdovou komunikaci od hotelu Jara do ulice 5. května. Auta, která přijíždějí na Bezručovu ulici odshora od Drahovic po Lidické ulici, se ale na hlavní křižovatku s Bezručovou ulicí už standardně nedostanou a musí jet po objízdné trase vedoucí přes několik metrů vzdálené Palackého náměstí. Z toho jsou někteří řidiči pochopitelně poněkud překvapeni, protože zde došlo i ke změně v přednosti v jízdě. Na Lidické ulici musí dát řidiči těm, kteří jedou přes objížďku, nově přednost.

Emoce kolem Svatošek neutichají. Nájemce vyčítá kraji nedomyšlenost záměrů

Jak ale konstatovala Hana Opletalová, vedoucí oddělení silničního správního a dopravního úřadu odboru dopravy karlovarského magistrátu, k výrazným komplikacím v této části města kvůli další etapě rekonstrukce naštěstí nedochází. "Objížďka v těch předchozích částech rekonstrukce vedla jinudy. Kvůli pracím, které se nyní provádějí na té hlavní křižovatce na Bezručově ulici, se musela posunout dál, a to až do Palackého náměstí. Jedinou komplikaci, kterou jsme kvůli tomu řešili, bylo parkování na Palackého náměstí. Autobusy městské hromadné dopravy se tu totiž nemohly kvůli zaparkovaným autům vytočit. Ti řidiči vozidel ale za to nemohli, protože zde parkovat mohli. Tento problém se objevil až přímo v praxi, operativně jsme ho hned vyřešili a dodatečně jsme sem umístili značku se zákazem parkování," informovala vedoucí oddělení.

Dobrou zprávou pro všechny řidiče i obyvatele z této lokality Karlových Varů je, že dokončení rekonstrukce se blíží. Práce zde mají být hotovy do 15. května. Nad Bezručovou ulicí už byly v závěru loňského roku do svahu instalovány zábrany, objevilo se částečně i nové zábradlí. "Do stráně po levé straně ve směru od nemocnice k ulici Na Vyhlídce už se umístily 3D rohože, které zabraňují pádu drobným součástem," poznamenal v lednu radní Petr Bursík (ODS).

Celkové náklady na rekonstrukci Bezručovy se nakonec vyšplhaly na 39 milionů korun bez DPH, což je o sedm milionů více, než vedení města předpokládalo. Na vině je finanční krize a rostoucí ceny materiálu. Zakázku vyhrála firma Strabag. Rekonstrukce začala vloni v srpnu. Náročná je kvůli ujíždějícímu svahu, který zabezpečil speciální betonový trám.