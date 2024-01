Ve středu byl slavnostně poklepán základní kámen nové Varyády. Nabídne multikino, nové obchody i food court plné zeleně.

​ Podívejte se: Toto bude nová Varyáda. Stavba začala | Video: Kopecká Jana

Karlovarské nákupní centrum Varyáda se rozroste o devět set metrů čtvereční plochy. Hovoří se o tom dlouhé roky a nyní přichází realita. Ve středu 24. ledna došlo totiž ke slavnostnímu poklepání základního kamene, a to za účasti zástupců všech strategických partnerů. Prvotní práce začaly ve Dvorech, kde se Varyáda nachází, přitom už na sklonku loňského roku. Dostavba a celková přeměna bude rozdělena do několika etap a má trvat 23 měsíců. „ Nová Varyáda tak nabídne více než sto prodejních jednotek a celková plocha centra se zvětší na 27 000 metrů čtverečních. Konec výstavby je naplánován na podzim příštího roku, ale stavět se bude za provozu, postupně tak budeme otevírat nové a nové jednotky,“ říká Linda Ryšavá, vedoucí plánování a výstavby za investora, společnost EPG Group, do jejíhož portfolia Varyáda spadá.

Součástí nové Varyády budou nejen nové prodejny známých značek, velký food court, tedy část pro občerstvení, ale také multikino se šesti sály. To bude provozovat společnost Premiere Cinemas. Jak poznamenává její generální ředitel David Horáček, Karlovy Vary jsou posledním krajským městem, kterému multikino schází. „Celková plocha sálů bude 2,5 tisíce metrů čtverečních, kapacita pak mezi 900 až tisíci místy. Počítáme zde i s otevřením VIP sálu a VIP zóny v tom největším sálu, kde bude asi 380 míst,“ upřesňuje ředitel Horáček. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová věří, že se multikino stane i důležitou součástí filmového festivalu. Kino by mohlo být otevřeno na konci příštího léta.

Food courtová zóna bude unikátní. „Nechali jsme se inspirovat lesy, které Karlovy Vary obklopují, proto bude občerstvení plné zeleně a bude opravdu hodně přírodní,“ slibuje architekt Michal Procházka z Atelieru Sean.

Martin Nikodém, manažer nákupního centra se omlouval, že dostavba se bude dělat za provozu. „A nepůjde jen o rozšíření, ale Varyádu budeme i modernizovat. Vyměníme kompletně celou dlažbu i osvětlení,“ říká Nikodém.

Zdroj: Kopecká Jana

A jak budou práce konkrétně vypadat? „První etapou budou práce v takzvaném zadním traktu, kde se nyní nachází zásobovací dvůr. Do této části se posune Albert, vedle něhož se bude nacházet food court, tedy jídelní zóna. Počítáme zde až s deseti operátory. Součástí těchto prostor budou i dva drivingy, tedy místo pro obsluhu aut,“ informuje Martin Malý, marketingový ředitel Varyády. Tato část by se měla otevřít na podzim roku 2024. „Měnit se bude i vnitřek. Neznamená to ovšem, že během přestavby se celý uzavře. Práce máme naplánované průběžně. Současných sedmdesát prodejních jednotek se rozšíří na více než stovku. Jednáme už s potenciálními nájemci a můžu například prozradit, že pánové se v Karlových Varech mohou těšit na exkluzivní značky,“ vysvětluje ředitel Malý. „Na modernizaci nákupního centra se budou podílet i stávající nájemci. Některé jednotky zůstanou dispozičně na stejném místě, ale projdou renovací interiérových prvků. Jiné jednotky se přemístí do nově vzniklých či upravených prostor,” upřesňuje Martin Novák, Asset manager společnosti EPG.

Podle Ryšavé dojde ke změnám i na parkovišti, které dostavbě částečně ustoupí. Dojde tak ke snížení počtu stání. Celková investice do nové Varyády je opravdu významná, jde o částku 40 milionů eur. Investoři si uvědomují, že její dostavbou se zvýší atraktivita nejen Karlových Varů, ale také celého regionu. „Budou zde obchody, které ve městě chyběly, a lidé za jejich sortimentem nebudou muset dojíždět do Plzně či do Prahy. Navíc zde vzniknou i další pracovní místa,” dodává Malý.