Majitelkou tohoto cukrářského ráje, který otevřela před rokem, v době, kdy se po covidu někteří podnikatelé své provozovny spíše uzavírali, je Pavlína Špeciánová. Sama se na výrobě dobrot podílí. "Mnoho práce, výrobnu máme zde a je třeba každé ruky," říká půvabná žena, která si podnikáním plní dětský sen. Ráda pekla už od dětství.

Podívejte se: Škola Dukelských hrdinů má velké výročí. Oslavila ho v Thermalu

Za podnikání může covid. "Přinesl mnoho špatného, ale mně vnukl myšlenku začít podnikat, neboť se v Karlových Varech uvolnilo pár nebytových prostor v centru města a mimo jiné i ten náš. Rekonstrukce trvala tři čtvrtě roku a to od A do Z, měnili jsme původní koncept lékárny na kavárnu," zavzpomínala. Dříve pracovala jako administrativní pracovnice, i když s gastronomií určité zkušenosti měla. "Sice nejsem vyučená cukrářka i když můj původní obor je gastronomie, ale dva roky jsem intenzivně navštěvovala cukrářské kurzy a Cukrářskou akademii v Praze. Mnohé jsem se naučila tak, abych našim hostům nabídla výjimečné dezerty. Jako školou povinné dítko jsem osm let navštěvovala Lidovou školu umění výtvarný obor, a přestože jsem původně chtěla pracovat v umění a designu, nakonec se mi i tyto dovednost velmi hodí. A pak už je to jen o pracovitosti, preciznosti, píli a vytrvalosti," líčila cestu k vysněné kavárně Pavlína Špeciánová.

Z počátku však podnikání nebylo jednoduché. "Nemyslete si, že jsem ze začátku, kdy jsem pracovala od rána do rána, nechtěla vzít nohy na ramena, ale držela mě zodpovědnost a hrdost a také to, že jsem měla podporu rodiny a pomáhala mi slova chvály našich hostů. Tímto všem děkuji," dodala.

Právníkem roku je Karlovarák Ronald Němec. Cenu získal za služby zdarma

Majitelka cukrárny Parisienne si nejvíce zakládá na poctivé domácí výrobě. "Určitě to dělá kvalitu našich dezertů, pak suroviny, které jsou speciální a velmi drahé, a v neposlední řadě péče, kterou naší práci dáváme. Vím, že to zní jako klišé, ale vyrábíme naše dezerty opravdu s láskou. Suroviny sice objednávám z menší rodinné firmy z Ústí nad Labem, ale čokoláda je velmi kvalitní belgická a ostatní důležité suroviny jsou také dovezeny ze zahraničí. Výroba dezertů je velmi náročná a některé dezerty vznikají i tři dny. Vše si vyrábíme sami, nepoužíváme žádné práškové směsi ani polotovary. Krémy vaříme tradičním poctivým způsobem, tudíž bez mléka, smetany a žloutků se neobejdeme. Máslo používáme výběrové. Kvalita surovin je vysoká a ceny našich dezertů velmi přiměřené na to, kolik komponentů a drahých surovin dezert obsahuje. Například naše tartaletka má šest komponentů a každý musíme vyrobit," vysvětluje. K ruce má šest zaměstnanců a všichni se mají co ohánět.

Nejoblíbenější zákusky paní majitelky jsou všechny. "Každý je vynikající a chutný, v každém objevíte něco nečekaného. Ať je to neobvyklá chuť, křupnutí a nebo například vytékající náplň," dodává.

Nejlepšími sportovci kraje jsou Robin Sapoušek a Markéta Vondroušová

I ona má však obavy z budoucnosti. "Válka a ekonomické následky mají dopad právě na ceny surovin. A přeji si, aby naši kavárnu s cukrárnou objevilo i více karlovarských hostů a dopřáli si u nás častěji odpočinek a gurmánský zážitek v podobě kávy a dezertu anebo přišli jen tak na snídani či poklábosit s přáteli u sklenky vína. Těší mě, že nás čím dál více vyhledávají turisté. Najdou nás, přestože nejsme v hlavní turistické zóně," dodává.

Úsilí a snaha se Pavlíně Špeciánové vyplatila. Její deserty Hruška z karamelové ganáže plněné pekanovým korpusem politá karamelovou čokoládou a Tonka Choux, nadýchaný dezert z odpalovaného těsta s jemnou křupavou vrstvou a delikátním vanilkovým krémem, zvítězily v soutěži Dobrota Karlovarského kraje v kategorii Pekařské a cukrářské výrobky. S nápadem přihlásit se do této soutěže přišel jeden z jejích synů. Tato značka je Karlovarským krajem udělována výhradně kvalitním potravinářským nebo zemědělským produktům, která podporuje a propaguje mezi zákazníky vynikající potravinářské výrobky z regionu.