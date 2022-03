V nejbližších dnech, až naberou síly, pojedou k hranicím znovu. Chce tam vypravit konvoj, který by měl dostat do bezpečí skupina až 50 Ukrajinců.

"V úterý jsme vypravili o jednu dodávku navíc, celkem jsme přivezli do Čech patnáct lidí. Do Karlových Varů putovala osmičlenná rozšířená rodina, čtyři ženy a čtyři děti. Do prvního auta jsme měli domluvené lidi. Do druhého jsme brali uprchlíky bez kontaktů. Bylo naprosto šokující, co se tam děje. O ty lidi jsme se vlastně museli přetahovat s těmi, kteří chtějí za dopravu peníze. Chtějí i 300 euro na osobu. Paní, která šla k nám do auta, už vytahovala peněženku, byla ochotná zaplatit. My jí vysvětlovali, že ji odvezeme zadarmo. Dodávku jsme měli během třiceti vteřin plnou," popisuje podnikatel.

Mezi těmi, kteří chtějí vydělávat na lidském neštěstí, ale nezní naštěstí čeština. Jsou tam Poláci a Maďaři. "Uprchlíci se strašně bojí. Neustále za všechno děkují. Děti si od vás bojí vzít jídlo, musíte je v podstatě nakrmit, nevěří, že jim ho dáte zadarmo," pokračuje Karlovarák. Jeho auta musela hodně dlouho čekat na hranicích, kde ale podle něho organizace celkem funguje.

"Je tam zajištěno zázemí, kde Ukrajinci dostanou napít, najíst. Lidé jsou unavení, protože cestují dlouho bez odpočinku. Jídlo na cestu musíte pro ně vzít s sebou. Na to musí ten, kdo se tam vydá, myslet. Nesmí zapomenout ani na dětské sedačky či podsedáky, kinedryl pro děti na cestu, základní léky, kanystr s vodou na umytí rukou, ručníky, vlhčené ubrousky, dezinfekci. A je potřeba počítat s častými zastávkami kvůli dětem, radí s tím, že se cesta tam musí dobře promyslet.

"Ideální je být s tím, koho povezu, v kontaktu, a vzít s sebou řidiče na střídání. My jsme například komunikovali s rodinou z Doněcka, přesněji s pánem, který ale bojuje. Pomohl rodině s dopravou k hranicím a musel zpátky kvůli mobilizaci. Pak už jsme hovořili jenom se ženami. Divily se, že je chceme odvézt zadarmo," líčí zkušenosti z ukrajinských hranic podnikatel, podle něhož je obrovské množství lidí, kteří se k hranicím nemohou vůbec dostat, protože v zemi není například kde natankovat. "Rodina, kterou jsme vezli, prchá kvůli agresi Ruska už podruhé. V roce 2014 utekli z Doněcka do Kyjeva, a nyní znovu. Je to šílenství," konstatuje muž s tím, že uprchlíci mají s sebou v podstatě jen jedno zimní oblečení. "Až nabereme sílu a akci logisticky doladíme, jedeme znovu. Počítám tak s pěti až sedmi většími auty, přivézt chceme 30 až 50 lidí," dodává.