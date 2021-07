Zápis lázní na seznam UNESCO může mít kladný dopad na cestovní ruch v Karlových Varech, ale nemusí z něho těžit všechny podnikatelské sektory podnikající v turismu. Takové jsou názory karlovarských podnikatelů, které redakce Deníku požádala o jejich prvotní reakci na tuto významnou historickou událost. Například podle Štěpánky Pazderkové, majitelky rodinného tradičního hotelu Promenáda v ulici na Tržišti, který se nachází v samotném srdci lázeňského území, není stále v tomto území vyřešena doprava natož stále problematičtější parkování.

"Zápis do UNESCO bude určitě velkým plusem pro cestovní ruch. Nesmíme tady z toho ale udělat druhý Český Krumlov. Samozřejmě, že vstup jednoznačně vítáme," říká ředitel Grandhotelu Pupp Jindřich Krausz, podle něhož je fakt, že jsou Karlovy Vary v UNESCO, velkým PR. "Zkušenosti ze světa jsou takové, že destinace, které se dostanou na seznam světového dědictví, registrují následně zvýšenou návštěvnost," dodává Krausz.

Radost ze zápisu má i Jan Švejstil, majitel restaurace Černý orel na Tržišti. "Je to v pořádku, že se lázně dostaly do UNESCO. Doufáme, že to situaci s cestovním ruchem pomůže. Očekávám jen samé výhody," uvádí podnikatel.

Poněkud jiný názor má hoteliérka Pazderková z Promenády. "UNESCO je prezentováno jen na velké lázeňské objekty a menší hotely bez lázeňských služeb zůstávají podle mě tak trochu na okraji," konstatuje majitelka hotelu. "Uvidíme, jak to město celé uchopí. Ale podle prvotních náznaků z toho bude těžit jen lázeňství. Uvidíme, zda i my, kteří podnikáme v klasických hotelích, pocítíme nárůst turistů. Kéž by to tak ale bylo."

Jak doplňuje, zápis do UNESCO ale přišel v době, kdy stále není v lázeňském území řádně vyřešena doprava a chybí parkovací místa. Vedení města opakovaně argumentuje, že nechce přivádět do lázeňského centra auta, instalovalo zde záchytné sloupky a slibuje, že na okraji města nechá postavit odstavná parkoviště. Z nich by pak autobusy měly kyvadlově dopravovat turisty do lázní. "Tato otázka stále není vůbec vyřešená. V obchodně správní části města vznikla parkovací místa jen na úkor rozšíření ulic, nová parkoviště nevznikají," uzavírá hoteliérka.