„Mám pocit, že nově otevřeného není nic. V obchodech se začali počítat nově akorát zákazníci. A co mě překvapilo, že v hobbymarketech mohou nakupovat všichni vlastníci živnostenských listů a nezáleží na tom, zda to jsou řemeslníci,“ svěřila se zákaznice Blanka Horáková v jednom karlovarském nákupním centru.

Před karlovarskými provozovnami byl ale dnes klid, nikde se netvořily žádné fronty kvůli omezenému počtu zákazníků uvnitř prodejen, nikde nedocházelo ke konfliktům. „K nám mohou vejít maximálně tři lidé. Víc jich ani v této těžké době nebývá,“ stýská si majitel pekárny Repre z karlovarské pěší zóny Bedřich Tauš a pokračuje: „Není to dobré. Návštěvnost je malá. Zákazníci zkrátka nechodí, protože nechodí do práce, tak k nám nemají důvod ani zajít, raději zajedou do hypermarketů.“

Podle něho vláda i nadále nadržuje řetězcům. „To, co předvedla, je katastrofa. Proč nejsou za dodržení opatření otevřeny obchody s obuví, textilem či papírem? Chápu uzavření barů, ale toto fakt ne,“ konstatuje karlovarský podnikatel.

Také podle Dity Chocové, která v Karlových Varech provozuje psí salón, není otevření provozoven vůči všem podnikatelům spravedlivé. „Aspoň něco se ale otevřelo. Já třeba nechápu, proč se vůbec psí salóny zavřely, když nám majitelé předají psa mezi dveřmi a víc s nimi v podstatě do kontaktu nepřijdeme,“ poznamenává majitelka salónu, která nestačila dnes vyřizovat objednávky. Zájem měli hlavně stálí zákazníci.