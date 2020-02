Ocenila ho nezávislá porota v soutěži, kterou v regionu poprvé za podpory hejtmana organizovala společnost EY. Předsedala jí Radka Prokopová ze společnosti Alca plast, jež s manželem Františkem Fabičovicem obdržela tento titul v roce 2018. U Alessandra Pasqualeho porota ocenila především jeho oddanost rodinné tradici, odvážného podnikatelského ducha a také velký zájem o životní prostředí.

„Pokud by tento podnikatel uspěl i na celostátní úrovni 3. března v Praze, reprezentoval by Českou republiku ve světovém finále soutěže v Monte Carlu,“ uvedla Magdalena Souček, vedoucí partnerka společnosti EY v České republice. Podle hejtmana Petra Kubise jsou podnikatelé hybnou silou ekonomického rozvoje kraje a zároveň i skvělým vzorem a inspirací pro ostatní, kteří s podnikáním teprve začínají. „Snažíme se jim vytvářet podmínky pro to, aby se jim dařilo i nadále a aby se jejich počet zvyšoval,“ uvedl hejtman. Pro Alessandra Pasqualeho je vítězství v této soutěži poctou. „Podnikáme nyní v republice i ve světě, ale srdcem zůstáváme tady v kraji,“ uvedl.