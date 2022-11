Jak bude v budoucnu vypadat Vřídelní kolonáda? O tom může znovu rozhodnout už druhé referendum. Pokud jej lidé podpoří, pak současný betonový skelet v centru lázní by měla nahradit původní litinová kolonáda. Plebiscit by se měl uskutečnit společně s prezidentskými volbami. Pokud by referendum bylo platné, pak by magistrát musel tento plebiscit respektovat.