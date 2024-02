Jak vysvětluje lékařka Zuzana Cihlářová, která společně s kolegy Eliškou Jarošovou a Miroslavem Ludíkem do konce roku sloužila víkendy ve Dvorech, o klasickou pohotovostní službu v této ordinaci nešlo už pár let. „Ano, před takovými pěti lety to tak bývalo, že zde byla tradiční pohotovost a střídalo se zde několik lékařů. Jenomže situace u nás v kraji je nyní taková, že nejsme schopni zajistit služby nejen v noci, ale nyní ani o sobotách a nedělích. Poslední roky jsme tak s kolegy sloužili víkendy během dne. Točili jsme se jen ve třech. Měsíčně na nás vycházela služba na 1,5 víkendu,“ říká veterinářka a pokračuje: „Táhli jsme to dlouhou dobu sami, ale už to prostě nejde. Jsme opravdu hodně vyčerpaní. Navíc nám ve Dvorech k poslednímu prosinci skončil nájem.“

Ta doufá, že se situace změní na nejbližším jednání krajské veterinární komory. „Byla bych ráda, aby to ostatní kolegové pochopili a také se zapojili. Jednáme s nimi. Uvidíme, jak to dopadne,“ dodává.

Do jednání ohledně nepříznivé situace s veterinární pohotovostí se před časem zapojil i Karlovarský kraj. Krajské vedení se snažilo řešit noční pohotovosti, ale tam bohužel vůle ze strany lékařů není. Majitelé zvířat tak budou i nadále odkázáni na kliniky v Plzni nebo v Praze a může se stát, že pomoc jejich milovanému zvířeti přijde až příliš pozdě. „O blížícím se jednání veterinární komory víme. Příslib je takový, že by od dubna mohla být obnovena denní pohotovost během víkendů. Noci jsou problém. To je na veterinářích, které ale nemůžeme nutit, aby sloužili pohotovost i v tuto dobu,“ uzavírá karlovarský hejtman Petr Kulhánek.