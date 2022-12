Právě i Annaberg - Buchholz přibližně s 19 tisíci obyvateli má k hornictví velmi blízko, na konci 15. století se tam začalo těžit stříbro. Ve městě je mnoho krásných památek, dominantou a bránou do centra města, kde se nacházejí i známé vánoční trhy, je ale kostel Sv. Anny, který je vůbec největším pozdně gotickým na území Německa.

Vánoční trhy v Annabergu patří k nejvýznamnějším v celém Německu a má to opět své opodstatnění v hornické minulosti. Poslední adventní neděli vyvrcholily tradiční přehlídkou hornických spolků z celého Německa, kterého se většinou účastní i hornické spolky z Čech. V rámci druhé adventní neděle se v kostele Sv. Anny konal Hornický advent, kdy byly při hornické mši představeny nové postavy hornického betléma. Velký prostor mají na zdejších adventních trzích i skřítci, jejichž velké dřevěné podobizny jsou jednou ze zdejších atrakcí. Nejen pro děti je tam velká stěna s okénky, za nimiž pohyblivé loutky představují místní řemesla. Okolní obchody jsou svátečně nasvíceny a nabízejí nejen svícny do oken, ale i mnoho vánočních figur. Levné ale nejsou.

Atmosféra na annaberských vánočních trzích se s tou, která panuje na těch českých, nedá bohužel srovnávat. Je to velká událost pro místní, kteří tam ani nemusejí nakupovat dárky, stačí jim jen se projít mezi stánky, poslechnout si živou muziku, dát si svařené víno, půlmetrovou klobásu či typicky německé sladké dobroty.

"V Annabergu na vánočních trzích jsme byli před lety několikrát. Pak přišly na svět děti a poslední dva roky jsme to museli kvůli covidu oželet. Jsme tu asi po pěti letech. Ani jsme sem nejeli nakupovat, ale nasát tu atmosféru, která prostě nemá chybu. Ta se člověku vryje díky všem těm světlům okolo do paměti a chtěli jsme ji ukázat i našim dětem. Letos je navíc i sníh a i když je velká zima, stálo to rozhodně za to," svěřili se manželé Duškovi, kteří do Annabergu přijeli z Klášterce nad Ohří.

Annaberské trhy začaly tradičně 25. listopadu a končí letos 23. prosince.