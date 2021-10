Nebezpečný úsek I/6 mezi Karlovými Vary a Olšovými Vraty zvaný U Střelnice, kde zamřelo při nehodách několik motoristů, už má speciální povrch, který má zlepšit bezpečnost na této komunikaci. Už jsou tam i sloupy pro měřící radary, které budou snímat rychlost řidičů. Přestupky o překročení rychlosti bude mít na starosti Magistrát města Karlovy Vary. A jak potvrdil jeho mluvčí Jan Kopál, bude to úplně poprvé, co budou mít úředníci radnice na starosti zpracování těchto údajů.

Tragická nehoda na silnici I/6 v úseku U Střelnice. | Foto: HZS Karlovarského kraje

"Jednáme o tom s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). My budeme mít záznamy na starosti a budeme vybírat peníze za překročení rychlosti," uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Podle ní to ovšem nebude nijak jednoduché, a to nejen časově, ale i finančně.