Výjimkou je ale tradiční restaurace U Tomáše. "Zatím jsme nezdražili, i když i my citelně vnímáme, jak ceny rostou. V plánu to nemáme. Chceme si udržet lidi. Polední menu máme za 119 korun a tato cena platí už takový rok," říká číšník U Tomáše Tomáš Danda.

Zatímco jiné podniky měly návaly i před vpuštěním neočkovaných do restaurací, U Tomáše se tržby za poslední dny zvýšily asi o 40 procent. "Bavíme se ale o rozdílu mezi dobou před rozvolňováním a dneškem. Tržby, které jsme měli před covidem, nelze se současnou situací vůbec srovnávat. Stále jsme ve velkém propadu. Lidi začali chodit už více o uplynulém víkendu a třeba ve čtvrtek večer v deset hodin jsme měli obsazeno pět stolů. To už tu dlouho nebylo," konstatuje číšník.

Během pátečního oběda měli U Tomáše plno. Mezi zákazníky bylo mnoho přespolních, kteří přijeli do Karlových Varů na welness pobyty. Na nikoho neočkovaného redaktoři nenarazili. "Myslíme si, že to je v pořádku, že do restaurací vpustili už i neočkované. Společnost byla kvůli tomu selektována," komentuje rozvolnění Květa Hastrdlová, která do lázní přijela se svým manželem Jiřím z Ústí nad Labem. Podobný názor mají i manželé Horských z Prahy. "Nařízení rozdělovala společnost a je dobře, že do restaurací už mohou všichni," poznamenává Jana Horská.

Více zákazníků ale nezaregistrovali v sousední restauraci Parlament ani v Ambassadoru Národní dům. "Máme plno. Podívejte se, jaký je tu frmol, ale takto to vypadalo u nás ještě před rozvolněním. Chodí k nám stále stejní lidé, jsou to naši štamgasti. Co nám ale schází, jsou cizinci," uvádí servírka z Parlamentu Silvie Veselá.

Podle majitele restaurace Josefa Kaločaie zatím podnik zdražovat nebude. "Nechceme lidi odradit, ale ty náklady jsou enormní. Jen maso šlo o 13 procent nahoru, budeme na to chtě nechtě muset reagovat. Menu máme stále za 119 korun," uvádí podnikatel.

I tam byli v pátek během oběda hlavně očkovaní. "Ano, jsme po vakcíně. Chodíme stále, a to nejen na polední menu, ale zajdeme si i večer a třeba i na pivko. To, že už mohou i neočkovaní, je správné, je to spravedlivé. Ať už se na to vláda vykašle," říká Evelína Neckářová, která na oběd přišla s manželem Michalem.

To jiný názor má pravidelná zákaznice Ambassadoru Veronika Lásková, která je zároveň ředitelkou hotelu Růže. "Nejsem člověk s extrémními názory, každý má právo se rozhodnout, ale teď si tak trochu připadám jako blbec. Absolvovala jsem očkování, protože jsem nechtěla prodělat vážný covid a byla jsem si vědomá, že jako očkovaná budu mít určité výhody. Celou dobu jsme my očkovaní byli zodpovědní, ale toto mi přijde jako podpásovka vůči celé společnosti. Jsem pro očkování, ne pro povinné. Čísla podle mě nejsou ale zdaleka tak dobrá, abychom tímto způsobem rozvolňovali. Neříkám, že se neočkovaných bojím, protože vím, že mě stejně tak mohou nakazit naočkovaní. Vstup do restaurací měl být ale podle mě umožněn jen po absolvování testu. To, co udělala vláda, je hodně alibistické," stěžuje si.

Podle provozního Ambassadoru Petra Ivánka je na klientech vidět, že se bojí. "Lidé se srocovat nebudou, potřebují čas, stále sledují čísla pozitivních, která nejsou optimistická. Podle mě se zásadní zlom projeví až na jaře, až se otevřou zahrádky. Lidé k nám chodili ještě před rozvolněním. Je to i tím, že my nejsme prioritně zaměřeni na místní klientelu, z 80 procent ji tvoří ti ze zahraničí. Teď mají třeba Němci prodloužené prázdniny, a to je znát. Navíc jsme na atraktivním místě, a co si budeme povídat, restaurace na kolonádě jsou zavřené, a tak se lidé stahují k nám," vysvětluje provozní Národního domu.

Přiznává, že zdražení přijde při zahájení sezóny. I tam je polední menu za 119 korun a i jeho cena půjde nahoru. "Plzeň čepujeme nyní za 55 korun, po zdražení to může být 57, 58. Celkově půjdeme asi o 10 procent nahoru, jinak to nepůjde," dodává provozní Ivánek.