"Pohřešování muže oznámila na obvodním oddělení v Chodově jeho manželka, přičemž uvedla, že muž měl odejít dnešního dne, 3. ledna 2022 kolem 9:30, z místa bydliště a do současné doby se nevrátit," přiblížila podrobnosti policejní mluvčí Zuzana Týřová. "Muž užívá léky, které si při odchodu z domova s sebou nevzal, a tudíž by mohl být v ohrožení života."

Pohřešovaný, který je 165 až 170 cm vysoký, má hnědé oči a krátké hnědé vlasy, by na sobě měl mít černé plátěné kalhoty, na kterých jsou na kolenou našity červené čtverce, na nohou zimní nízké nepromokavé šněrovací boty tmavě modré barvy s kožíškem a tmavě modrou šusťákovou zimní bundu s kapucí, tzv. parku. Na zádech bundy by se měl nacházet blíže neurčený koženkový nápis. Pod bundou by měl mít modré triko s krátkým rukávem a světle šedý pletený svetr u krku na zip.

Další informace k pohřešovanému muži naleznete zde. V případě, že odkaz už není aktivní, policie muže našla.

"Jakékoliv poznatky k pohřešovanému muži volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu," dodává mluvčí.