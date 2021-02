Jedna z policejních hlídek má stanoviště také na dálnici D6. Ve dvacetistupňových mrazech policisté namátkově kontrolovali projíždějící řidiče. Všichni řidiči, které policisté během hodiny zkontrolovali, měli potřebné dokumenty umožňující jim přejezd přes hranice okresu.

„Policistů spíš lituji, než bych na ně byl naštvaný,“ řekl jeden z kontrolovaných řidičů, který z Chebska jel do Sokolova ze zaměstnání. „Naštvaný jsem na to, že místo, aby nám vláda pomohla, uzavřela nás. To je to, co mi vadí.“

Lidé žijící na Chebsku nebo Sokolovsku mohou svůj okres opustit pouze ve vymezených případech. To je například cesta do zaměstnání, péče o nemohoucí osobu, svatby nebo pohřby.