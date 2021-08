Policisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje jsou již připraveni a jako vždy bude na tento týden posílen výkon služby jak uniformovaných policistů, tak i policistů v civilu. Dohlížet na bezpečnost budou také policisté s dlouhými zbraněmi, které mohou návštěvníci festivalu potkávat v centru lázeňského města. Na zahájení i ukončení filmového festivalu bude použita antidronová ochrana.

„Již delší dobu jsme s organizátory Mezinárodního filmového festivalu v kontaktu a společnými silami připravujeme bezpečnostní a organizační opatření, aby celý festival mohli návštěvníci prožít především v klidu a bezpečí,“ uvedl Michal Šavrňa, ředitel Územního odboru Karlovy Vary.

Jako v předchozích ročnících festivalu mohou návštěvníci po celou dobu jeho konání využívat služby Mobilního komunikačního a informačního centra. To je k dispozici od soboty dne 21. srpna 2021 do následující soboty dne 28. srpna 2021, a to každý den od 10 do 19 hodin. Sloužit v něm bude společná hlídka policistů a Městských strážníků, kteří jsou připraveni pomoci návštěvníkům např. s orientací ve městě, nebo poradit, kde najít bankomat, autobusové nádraží, hotel apod. Minimálně jeden z policistů je vždy jazykově vybaven a s cizinci se domluví např. německy, anglicky, rusky a dokonce i španělsky.

Opomenuti nejsou ani řidiči motorových vozidel, neboť ti se mohou přijít otestovat, zda nejsou pod vlivem alkoholu. I když v předpovědi počasí prozatím nejsou hlášeny během festivalu horké tropické dny, přesto policisté myslí i na čtyřnohé návštěvníky, pro které mají vždy připravenou čerstvou vodu. Toto mobilní centrum začíná každý den na ulici T. G. Masaryka u Spořitelny, po obědě se přesouvá před hotel Thermal a odpoledne jej můžete zastihnout na Divadelním náměstí poblíž Vřídla.

Věříme, že i letos proběhne filmový festival bez větších potíží a že všichni návštěvníci si tuto velkou událost užijí v poklidu. O průběhu filmového festivalu Vás budeme průběžně informovat v tomto článku.