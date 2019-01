Karlovarsko – Policisté objasnili tři případy výtržnictví. Jednoho se dopustil třicetiletý muž z Karlovarska.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

„Ten v Jáchymově na místě veřejnosti přístupném napadl sedmatřicetiletého muže, a to několika údery pěstí do obličeje,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Dalšímu napadání zabránil personál restaurace a ostatní hosté. Karlovarští kriminalisté proti třicetiletému muži zahájili trestní stíhání a v případě prokázání viny mu hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Dále policisté z obvodního oddělení v Ostrově sdělili podezření dvěma bratrům ve věku 21 a 23 let z Karlovarska. Ti v Ostrově nejprve fyzicky napadli několika ranami pěstí do obličeje pětatřicetiletého muže. Napadení se stalo na místě veřejnosti přístupném, na chodníku. „Poté napadli i třiapadesátiletého muže, kterého povalili na zem a kopali ho do oblasti břicha a zad. Tomuto napadení chtěla zabránit sedmatřicetiletá žena, přičemž i tu jeden z bratrů napadl úderem pěstí do obličeje,“ dodala mluvčí. Do sporu, s úmyslem pomoci, se připletl další pětatřicetiletý muž, který byl také bratry napaden. Oběma mužům tak v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Starší z mužů se výtržnictví dopustil opakovaně.

Posledním výtržníkem se stal sedmadvacetiletý muž, který se nacházel na místě veřejnosti přístupném, a to na nástupišti autobusů. „Zde po předchozí slovní rozepři v autobuse kopl do zad ženu. Napadené ženy se zastal nezletilý chlapec, kterého však agresivní muž udeřil pěstí do obličeje,“ uvedla Týřová. Způsobil mu zranění, se kterým musel vyhledat lékařské ošetření. Agresor z místa odešel, ale zanedlouho si pro něj domů přišli policisté. V případě prokázání viny mu tak hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.