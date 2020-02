Stala se účastnicí dopravní nehody, ke které dorazili, a i když nastávající maminka tvrdila, že je v pořádku a lékaře nepotřebuje, přivolali záchrannou službu. A podle zdravotníků udělali dobře.

„Ačkoliv žena nechtěla zavolat pomoc, tak poslechli svou intuici a přivolali záchrannou službu. Do jejího příjezdu zajistili, aby rozrušená budoucí maminka byla v teple. Snažili se ji také uklidnit. Poté, co ji sanitka převezla do nemocnice, žena porodila,“ řekla mluvčí policie Eva Valtová. Dodala, že díky empatické a včasné reakci obou policistů všechno dobře dopadlo.

Dopravní nehoda se stala o víkendu u Nového Sedla na Sokolovsku. Podle policistů šestapadesátiletý řidič škodovky při odbočování vlevo nedal přednost v jízdě protijedoucímu volkswagenu. Auta se střetla. Vozidlo devětačtyřicetileté řidičky, s níž cestovala i nastávající maminka, skončilo mimo komunikaci.

Podle policie to byl původně běžný výjezd k dopravní nehodě, jejíž následky nevypadaly na první pohled nijak hrozivě.