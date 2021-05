Minimálně už dvacet devět studentů Střední průmyslové školy keramické v Karlových Varech dostalo pokutu za porušení vládních nařízení. Policisté prostranství před školou monitorují, a jakmile někdo vyjde ze školy a nedodrží platná opatření, dostane pokutu. Samotní studenti z takového počínání a policejní kontroly nemají vůbec dobrý pocit, rodiče o tom hovoří jako o cílené šikaně a tendenčním postoji policie vůči mladým lidem, kteří se nedokáží ozvat.

Zatímco ještě minulý týden se pokuty rozdávaly za nenošení respirátorů, teď je to za nadměrné shlukování. Studenti přitom podstupují pravidelné testování na covid-19. Do škol zatím chodí pouze ti, co mají praktickou výuku. Zvláštní je, že se tak děje jen u keramické školy.

„Mně nevadí, že policie hlídá dodržování vládních nařízení, to je samozřejmě v pořádku, ale tohle mi přijde zkrátka jako naprosto tendenční. Děti vyjdou ven ze školy, chtějí se nadýchat vzduchu a hned u nich stojí policajt a bez nějaké domluvy jim vystaví pokutu. Proč si policie zrovna vybrala studenty, kteří jsou zdevastovaní po distanční výuce a první, co dostanou po návratu do školy jako dárek, je pokuta?“ postěžoval si rodič Robert Plos z Chomutova, který je profesionálním hasičem. Sám je tedy zastáncem dodržování nařízení, protože ví, co covid-19 dokáže. „Prošel jsem Karlovy Vary. Byl jsem před velkým obchodem, kde si lidé sundají respirátor hned, jak vyjdou ven, prošel jsem cyklostezku kolem Ohře, byl jsem ve městě, kde se lidé shlukují, ale policisty jsem tam nepotkal ani jednou. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale tohle mi přijde, jako by si policie chtěla nahonit body pokutami u mladých lidí, kteří nedokáží odporovat,“ pokračoval otec studentky keramické školy, který si na celou záležitost už oficiálně u policie stěžoval. Odpověď zatím nedostal.

Samotní studenti potvrzují, že policisté park před školou projedou třeba třikrát dokola. „Vyšly jsme z budovy, byly jsme tři holky. Chtěla jsem si respirátor na chvíli sundat, kamarádka ho měla pod nosem, druhá v ruce. Najednou se objevil policista a volal si nás k autu a že chce náš občanský průkaz. Další mezitím obešel další skupinky studentů a všechny si nás postupně svolali k autu. Neměla jsem z toho vůbec dobrý pocit, nikdo nevěděl, co bude. Nedomlouvali nám a rovnou nám oznámili, že dostaneme stokorunovou pokutu. Řekli nám, že je nízká z preventivních důvodů. Bylo nás asi deset, co v jeden okamžik policisté takto zpokutovali,“ vyprávěla jedna ze studentek, která si nepřála být raději jmenována. Podle studentů je tento týden celkem klid, policisté tu naposledy hlídkovali v pondělí. Rušno bylo prý hlavně minulý a předminulý týden, kdy se do slovního konfliktu dostali s policisty přímo na místě i někteří rodiče.

Ředitelka školy Markéta Šlechtová o situaci ví. „Ta informace se ke mně donesla. Je to ale veřejné prostranství, a pokud má policie pokyn hlídat dodržování nařízení, tak to dělá. Pokud někomu vadí, že takto postupuje, a přijde mu to neadekvátní, pak by si měl stěžovat u policie. Já nemám oprávnění do toho zasahovat,“ reagovala ředitelka školy.

Paradoxem je, že například studenty střední školy stravování a služeb policisté ale nekontrolují. „Ne, u nás se nic takového neděje,“ konstatoval ředitel školy Jiří Neumann. Stejně to vypadá i před zdravotní školou.

Podle mluvčí policie Kateřiny Krejčí není monitoring primárně ale zaměřen jen na okolí středních škol. „Konkrétně v lokalitě Karlovy Vary – Rybáře po celé délce ulice Sokolovská je mnoho autobusových zastávek hromadné dopravy, velký provoz a pohyb občanů. Zaznamenali jsme už několik podnětů od občanů, že v této ulici dochází k nedodržování opatření spočívajícího v povinnosti nošení ochrany dýchacích cest,“ vysvětlila mluvčí s tím, že policisté v této části města během uplynulých 14 dní rozdali několik pokut.

Od 3. do 19. května provedli policisté podle ní v Karlovarském kraji 46 666 kontrol všech aktuálně platných mimořádných opatření. „Zjistili jsme 1 327 porušení. K uložení pokuty příkazem na místě policisté přistoupili ve 420 případech, 9 přestupků oznámili příslušnému správnímu orgánu k projednání a v 898 případech porušení vyřešili domluvou. Z těchto statistik je zřejmé, že policisté přistupují při řešení porušení spíše k vyřešení protiprávního jednání domluvou,“ konstatovala mluvčí.

Dodala, že policisté se během výkonu služby zaměřují na všechna místa, kde může docházet k porušování mimořádných opatření. Denně policisté v celém Karlovarském kraji provádějí kolem 3000 kontrol všech aktuálně platných mimořádných opatření a zjistí v průměru kolem 80 porušení.