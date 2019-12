Pátrání po nezletilé dívce, které spustila vyděšená čtyřicetiletá matka z Karlových Varů, dopadlo dobře. Před několika dny se na policii v Rybářích obrátila žena o pomoc, která hledala svou dceru, jež nepřišla ze školy domů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Vladimir Meluzin

Vekou komplikací bylo, že dívka trpí epilepsií. „Žena uvedla, že svou dceru naposledy viděla ráno před jejím odchodem do školy, do které ale nedorazila. Službu konající policista okamžitě provedl nezbytná šetření. Díky pohotové práci operačního důstojníka, který provedl lokalizaci mobilního telefonu pohřešované, se zjistilo, že by se dívka mohla nacházet v autobuse,“ informovala policejní mluvčí Eva Valtová.