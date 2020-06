Nejdříve rozmluvili sebevraždu muži, který chtěl skočit z římsy domu v Ostrově. O několik hodin později pak zachránili muže, který měl v úmyslu skoncovat se životem skokem z mostu 30. výročí u Transmotelu.

V Ostrově vyjeli původně policisté Jiří Siarka a Václav Prantl do Štúrovy ulice řešit vozidlo s poškozeným oknem. Během toho, co Jiří Siarka hledal majitele vozu, zavolala policistu Václava Prantla žena, která mu sdělila, že na střeše domu stojí muž, který chce zřejmě skočit.

„Ani na chvíli jsem nezaváhal a hned jsem se běžel podívat před předmětný dům. Na střeše stál muž, který křičel, že je na dně a že chce skočit,“ popsal případ Václav Prantl. Římsa, na které muž stál, byla podle slov policisty dost vratká. „Naštěstí se mi ho podařilo po krátké chvíli rozmluvit a přesvědčit, že to, co chce udělat, není řešení,“ řekl. Muž se poté střešním oknem vrátil zpět domů a šel otevřít policistovi dveře svého podkrovního bytu. Pak si ho převzala záchranná služba, která mu ošetřila zápěstí, jež si předtím pořezal.

„Sloužím pátým rokem a do této situace jsem se dostal poprvé. Bylo to stresující, římsa byla vratká a stačila chvíle a mohlo dojít k neštěstí,“ řekl policista. Druhý případ se stal o několik hodin později. Na tísňovou linku oznámil muž z jedné z menších vesnic na Sokolovsku, že jeho dvaasedmdesátiletý otec doma nechal dopis na rozloučenou. V něm uvedl, že chce skoncovat se svým životem. Senior odjel z domova vozidlem. Po tom začala policie okamžitě pátrat. Po chvíli automobil nalezli poblíž čerpací stanice u dálnice D6. O chvíli později pak vypátrali i muže. „Jeli jsme ve druhém směru, kolega zastavil a já se vydal za mužem, který byl opřený o zábradlí mostu,“ uvedl policista Lukáš Ret. „Když jsem se k němu dostal blíž, snažil jsem se s ním navázat kontakt a zjistit, co ho trápí.“ Po chvíli dorazil i druhý z policistů Petr Balog. Ten už má se záchranou lidského života zkušenosti, v loňském roce vytáhl z řeky na břeh nezletilého chlapce. „S mužem jsme se bavili a snažili se ho přesvědčit o tom, že existuje určitě řada možností, jak problémy vyřešit,“ sdělil Petr Balog. I tady dramatickou událost policisté zvládli a podařilo se jim seniora přesvědčit. „V této situaci jsem nebyl poprvé,“ sdělil Petr Balog. „Přesto to bylo a vždy bude stresující. Těší mě, že vše dobře dopadlo,“ dodal.

Zdroj: PČR