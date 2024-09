Je totiž téměř jasné, že současné vedení Karlovarského kraje bude po velkém náskoku ANO kompletně obměněno. Ať už dosluhující hejtman Petr Kulhánek (STAN) a nebo jeho náměstci či uvolnění krajští radní tak budou muset vrcholovou politiku opustit a čeká je většinou návrat k jejich původní profesi.

„Vrátím se k tomu, co jsem dělal. Jsem personalista, lovec hlav, tedy head hunter,“ prozradil na sebe odcházející hejtman Kulhánek. Ten v letech 2010 až 2018 zastával post karlovarského primátora, v roce 2020 se stal hejtmanem. Dva roky mezitím strávil jako personalista pro společnost Hofírek Consulting, kam se chce vrátit.

S návratem do role zaměstnance počítá i jeho náměstek Karel Jakobec (ODS). I když v jeho případě není až tak vyloučeno, že možná ve vedení kraje znovu usedne. ANO chce totiž jednat se všemi politickými hnutími, která v krajských volbách uspěla. To, zda utvoří nějakou koalici a třeba i právě s ODS, však není stále známo. „Nevím, zda ANO někoho do možné koalice osloví. Jsem zaměstnanec Sokolovské uhelné, kam se chci vrátit. Mou profesí je báňské inženýrství,“ uvedl první náměstek hejtmana, který má stále v kompetenci oblast životního prostředí, dopravy a silničního hospodářství.

To další hejtmanův náměstek Jindřich Čermák (Piráti) si může být zcela jist, že tuto funkci už zastávat nebude. Piráti se totiž do krajského zastupitelstva nedostali. „Jsem vystudovaný politolog a v tuto chvíli zatím nevím, jaké budou moje další kroky. Chci si nechat nějaký čas na promyšlení,“ poznamenal Čermák, který měl na starosti školství. Profesionální dráze politika se věnoval jen poslední čtyři roky, před tím působil jako OSVČ.

Zkušeným politikem je naopak Dalibor Blažek, který se už těší, že na politiku bude moci zapomenout a bude se moci konečně věnovat tomu, co má rád. Ve vedení kraje strávil mnoho let a dlouhé roky byl i starostou Aše. „V komunální politice jsem působil třicet let. Stává se ze mě apolitický důchodce, který má za tu dobu velký dluh vůči rodině. Konečně tak budu mít čas na ni a na své koníčky,“ konstatoval Blažek, který se ve vedení kraje věnoval správě majetku a investicím.

Co bude dělat například Pavel Čekan (působil za HNHRM, letos kandidoval za Srdcem pro), také regionální profesionální politik, není zřejmé. Uvolněný zastupitel a předseda výboru pro regionální rozvoj dotaz redakci totiž nezodpověděl.