Radan Večerka Deníku řekl, proč STAN nechce spolupracovat s ANO. Svěřil se, že prodělává onkologické onemocnění.

Jak jste smutnou zprávu o úmrtí Jiřího Nešpora prožíval?

O úmrtí Jirky jsme se dozvěděli v okamžiku euforie z vítězství Miroslava Plevného, kandidáta STAN v druhém kole senátních voleb na Chebsku. Bylo to pro nás nečekané a o to víc frustrující. Jirka byl osobnost nejen ve STAN. Člověk, který spoluzaložil krajský STAN a zpočátku i nyní jej vedl jako předseda. Pořád je mi z toho strašně smutno…

Po volbách STAN utvořil trojblok s Piráty a VOK a usiluje o sestavení krajské koalice. Totéž ale činí ANO, které se spojilo s ODS a pokouší se krajskou koalici sestavit také. Co současné patové situaci říkáte?

STAN utvořil hned večer po ohlášení voleb trojblok liberálních subjektů a zavázal se s nimi vyjednávat společně. To dodnes funguje velmi dobře. Stejnou nabídku na spolupráci ten samý večer dostala i ODS, ta ji ale odmítla. Všechny subjekty, které jsou dnes zvoleny do krajského zastupitelstva, mimo SPD a ANO, pak dostaly od našeho trojbloku písemnou nabídku na společné vyjednávání, které by vedlo k vytvoření stabilní vlády v kraji a naplnění konkrétních programových cílů. O nespolupráci s ANO a SPD jsme hlasovali a jednomyslně rozhodli předem. O stavu vyjednávání nás Petr Kulhánek, jako náš kandidát na hejtmana, a další pověření členové vyjednávacího týmu informují prakticky on-line v rámci skupiny, která byla dříve naším volebním štábem a nyní funguje jako poradenský servis pro „vyjednávače“ a informační základna pro šíření informací pro ostatní členy STAN.

Pokud vím, tak ANO se s ODS nepodařilo dát dohromady ani minimální většinu v zastupitelstvu a ke konci tohoto týdne propadne termín dohody o společném postupu ve vyjednávání mezi ANOa ODS a mezi ANO a odpadlíky z menších subjektů. Čtu to tak, že se ANO svojí (ne)činností, absencí programu a vize a autoritativním vystupováním v kraji v minulosti dostalo za hranu svého, byť minimálního koaličního potenciálu. Ostatně to platí i celostátně. Trojblok znovu osloví všechny zvolené krajské zastupitele, kteří jsou podle nás schopni se podílet na vládě kraje a především opravdovém řešení jeho ohromných problémů. Jedině to má budoucnost. Ne pro posty, ale pro řešení problémů lidí – nás občanů, kteří zde žijeme. Jsem optimista, takže si myslím, že tento náš přístup zvítězí.

Vy sám jste uprostřed povolebního vyjednávání o koalici řešil vážné zdravotní problémy a po operaci jstev domácím ošetřování. Máte vůbec nyní chuť do politické práce? Jste s kolegy ve spojení?

Ano, bohužel jsem se před více než týdnem v nemocnici v Ústí musel podrobit onkologické operaci. To už život přináší a člověk to nesmí vzdávat. Pro mě jako aktivního člověka byl nejhorší nedostatek sociálních kontaktů. Naštěstí nové technologie umožňují zůstat v kontaktu i pracovat on-line. Před operací jsem se musel vyhýbat nakažení covidem, jinak by mě na ni nevzali, po operaci mě poslali domů dříve, asi i kvůli uvolňování kapacit v nemocnici. Za to jsem vlastně vděčný, ale musel jsem slíbit, že budu doma hodný a opět se vyhnu co nejvíc kontaktům s lidmi. No, jsem riziková skupina. Ale mělo to i svá pozitiva. Nachodil jsem po krásných Doupovských horách spoustu kilometrů nádhernou přírodou a už se moc těším, jak budu chodit na procházky zase… Politiku neberu jako práci, ale jako závazek politicky angažovaného člověka. Každý z nás by se jí měl zabývat, mít klidně různé názory, ale neříkat jen, že politika je jen špína… Není. Já díky politice poznal fůru skvělých lidí…, i když ty negativní případy jsou mediálně známější.

Proč se STAN s trojblokem tak vyhraňuje vůči ANO a nechce s ním spolupracovat, přestože toto hnutí nabízí, že bude mít v radě menšinu?

Nechceme se spojovat se stylem (ne)politiky, které ANO reprezentuje. Bezuzdému spojení byznysu a správy věcí veřejných. Podle nás jde o korupci a proti tomu jsme.

Nejde o počty v radě. Tu věc jsme hlasovali jako první. Byli jsme jednomyslní.

Dokdy by, podle vás, mohla krajská koalice vzniknout? Jsme v krajích mezi posledními, kteří nemají krajskou vládu…

Trochu nechápu spěch okolí i novinářů na rychlé sestavení vládnoucí koalice. Proč? Koaliční vláda stejně vznikne až na prvním zastupitelstvu. Do té doby vládne stará rada. Ještě je potřeba odpracovat spoustu dohadování se všemi, kteří to s krajskou vládou opravdu myslí ve smyslu toho, co politika má opravdu být – služba veřejnosti!