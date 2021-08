Využívají jen nejen místní či výletníci jako zkratky, ale i cyklisté a motoristé. Státní pozemkový úřad se totiž pouští do velké renovace. Ta má stát mnoho milionů korun. "Výsledkem tak bude, že nám tyto účelové místní komunikace nahradí v podstatě cyklostezky," nastínila starostka obce Štěpánka Luxíková.

Zdroj: DeníkAsfaltová komunikace tak spojí obce s oblíbenou rekreační částí, kde musejí řidiči dávat velký pozor, aby si nepoškodili auta. Cesty jsou tam převážně kamenité a písčité a hodně vyježděné. "S akci se začne v nejbližších dnech, hotovo by mělo být do konce listopadu," upřesnila starostka Děpoltovic.

Obec by potřebovala opravit i další komunikace, a opět právě především v rekreačních oblastech - jak v Děpoltovicích, tak i Nivách, které pod ně spadají. "Náš rozpočet je ale sedm milionů korun, peněz není nazbyt. Na všechno, co bychom potřebovali, zkrátka nemáme. Pokud opravujeme silnice, tak v podstatě jen provizorně. Ročně do nich investujeme asi milion korun," konstatovala Luxíková.

U státu dotace obec žádat nechce, protože proces je velmi komplikovaný, a tak opravy přicházejí na řadu postupně. "Letos se tak pustíme například do rekonstrukce silnice U Zahrádek asi za 200 tisíc korun, příští rok ji budeme dokončovat. Stále čekáme na velkou opravu silnice k Odeři, kde se budou dělat i chodníky," dodala starostka s tím, že velkou investicí do komunikací byla ta v roce 2019, kdy Děpoltovice rekonstruovaly silnici z rekreační oblasti z Mezirolí na Děpoltovice za 2,5 milionu korun.