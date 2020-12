V ubytovně pobývá v současnosti asi 55 lidí, z toho u 29 byla prokázána pozitivita na COVID-19. V karanténě se tak rázem ocitli i všichni pracovníci včetně vedení ubytovny. Ubytovaní zůstali bez potřebných služeb, přestože polovina z nich je ze zdravotních důvodů závislá na péči druhých. Krajský krizový štáb v čele s hejtmanem Petrem Kubisem proto okamžitě začal jednat s pracovníky pečovatelských služeb, domluvil s vedením města dodávku stravy a s Hasičským záchranným sborem zajištění provozu zařízení.

„Během několika hodin jsme museli vyřešit situaci, kdy zůstalo 55 klientů ubytovacího zařízení bez veškerých služeb, bez pomoci. Svolali jsme stálou pracovní skupinu Krizového štábu Karlovarského kraje, zástupce Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, záchranáře a přizvali jsme i tajemníka krizového řízení ORP Sokolov. Se starostou Horního Slavkova Alexandrem Terekem jsme se domluvili na dodávce stravy, chyběla pečovatelská služba pro klienty, kteří jsou imobilní nebo se nepohybují. Velmi nám vyšli vstříc pracovníci agentury LADARA a pečovatelských služeb z Rotavy a Horního Slavkova, kteří až do soboty 12. prosince budou do ubytovny dojíždět a starat se o klienty. Řešili jsme i podávání léků, jež zajišťuje zdravotní sestřička z Horního Slavkova a také ředitelka jednoho z krajských domovů pro osoby se zdravotním postižením. Vstup do objektu zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. U ubytovny hasiči postavili kontejner, před vstupem do zařízení každému poskytnou ochranné prostředky a informují o dalším postupu, aby nedošlo k přenosu nákazy. S hasiči se také domlouváme na režimu v nočních hodinách. Všem, kteří se skutečně v řádu několika hodin obětavě zapojili do řešení problému, péče o ubytované a do zajištění chodu ubytovny, patří obrovský dík. Bez ohledu na riziko nákazy neváhali okamžitě pomoci,“ vysvětlil hejtman Petr Kubis s tím, že se opět ukázalo, jak kvalitně jsou nastaveny procesy krizového řízení.

V sobotu 12. prosince by se opět měl začít vracet do práce v ubytovně personál, který je nyní v karanténě. Postupně tak převezme péči o ubytované.