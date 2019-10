Po příjezdu na místo zjistili, že pacientka má horečku více než 40 stupňů Celsia. „Zvracela krev, měla průjem a na těle se jí dělaly modřiny,“ informoval mluvčí záchranné služby Radek Hess. Před 14 dny se žena vrátila z dovolené v Africkém Kongu, kde žije její rodina. „Tam se účastnila rituálního pohřbu svého příbuzného. Záchranáři pojali podezření na vysoce virulentní nákazu zřejmě typu hemoragická horečka,“ doplnil mluvčí.

Vše bylo ale jen jako, protože šlo o plánované cvičení. V rámci něho zdravotníci kontaktovali i hygieniky. „Po vyhodnocení epidemiologického šetření hygienici vyslovují podezření na vysoce virulentní nákazu a roztáčí celou mašinérii zásahu složek integrovaného záchranného systému,“ upřesnil Hess. Kvůli transportu nakažené pacientky je povolána speciální sanitka s bioboxem z Prahy, do kterého bude pacientka umístěna během převozu, aby nedošlo ke kontaminaci během transportu.“Pro záchranáře je to velmi náročné, musí psychicky zvládnout situaci na místě i přítomné osoby, které spolu s nimi již nesmějí opustit objekt, ve kterém se nacházejí. Zároveň se musí obléknout do speciálních ochranných pomůcek, které se skládají s hermeticky neprodyšného obleku, celoobličejové masky s filtrem zachycujícím biologická agens a speciálních zesílených rukavic,“ dodal.