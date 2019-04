Pozvali je proto do knihovny na premiéru akce Svět jarních řemesel. Zde si mohli návštěvníci vlastníma rukama pod dohledem těch zkušených vyrobit symboly Velikonoc či ozdobné předměty. A zájem mezi lidmi byl veliký.

„Jubilejní, dvacátý ročník výstavy Kraslice v Kraslicích jsme chtěli něčím ozvláštnit. Uspořádali jsme proto Svět jarních řemesel. Dospělí s dětmi si přišli vyzkoušet výrobu slaměných ptáčků, panenek z kukuřičného šustí, pletení pomlázek a zdobení velikonočních kraslic. Co nás velmi mile překvapilo, byl velký zájem mezi lidmi. Přišlo jich opravdu mnoho,“ říká ředitelka knihovny Alena Botlíková.

Bylo zajímavé sledovat při vyrábění snahu dětí, rodičů i prarodičů. Některým z nich pod rukama vznikaly opravdové skvosty, jak sami se smíchem okomentovali své výtvory.

Mezi těmi, kteří si přišli vyzkoušet tvorbu jarní dekorace, byla i Daniela Mádlová z Kraslic. „Přijeli ke mně mladý na návštěvu, tak jsem vzala vnučku Kačenku a vyrazila s ní do knihovny,“ řekla.

Při pletení pomlázky měli páni kluci zajímavou pomocnou ruku. Jejich velikonoční doplněk jim totiž pomáhala vyrobit žena. Eva Polívková zároveň prozradila, jak se k pletení pomlázek dostala.

„Soused vždy pletl pomlázky venku před barákem. Mně se to strašně líbilo. A co se mi líbí, to chci vyzkoušet,“ říká Polívková.

Pomlázky plete zhruba sedm osm let, a nejen pro sebe.

„Musím říct, že pletu pomlázky nejen pro své syny, ale i pro všechny ve vesnici,“ dodala.

Dalším, kdo předával své mnohaleté zkušenosti, fígle při výrobě či rady, jak na to, byla Ivana Sieberová.

„Sláma je úžasný materiál. Pracuji s ním už více než 40 let. Začínala jsem s pletením vánočních ozdob. Na ty se však spotřebovává část od klasu po první kolínko, a zbývalo poměrně hodně materiálu. Hledala jsem proto způsoby, jak tu slámu dále využít. Jedním z těch způsobů jsou kraslice polepované slámou, druhým jsou drobné předměty, které se dají použít jako dekorace,“ říká Sieberová.

A co říká na zručnost dnešních dětí? „Dnes nosí děti boty na suchý zip, a málo tudíž umí uzlíky. Pokud umí uzlíky, zvládnou to i děti. Sláma je totiž přírodní a úžasný materiál. Dnešní akce je optimální pro rodiče s dětmi,“ dodala.