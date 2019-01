Karlovy Vary - Ve volných prostorách Krajského dětského domova pro děti do tří let v Karlových Varech by měly vzniknout jesle.

Ilustrační foto | Foto: Sylva Horáková

Hejtmanství tím chce vyjít vstříc maminkám malých dětí, kterým neumožňuje pracovní či rodinná situace být s potomkem doma do věku tří let a pak jej rovnou umístit do mateřské školy.

„Většina z nás dobře ví, že děti mladší tří let by měly velký problém začlenit se mezi starší děti v mateřské škole. Maminky se však často potřebují vrátit do práce brzy po porodu, ať už z finančních, nebo z různých jiných důvodů. Proto jsem svým kolegům ve vedení kraje představila myšlenku, že bychom zřídili jesle v Krajském dětském domově pro děti do tří let, který má kapacitu 50 dětí a v současnosti je naplněn asi z poloviny. Navíc se jedná o zdravotnické zařízení, kde pracují i zdravotní sestry, jež by mohly pomoci se zabezpečením chodu jeslí,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Nyní bude Krajský úřad Karlovarského kraje a dětský domov pracovat na realizaci tohoto záměru.

„Veškerými přípravnými kroky jsem už pověřil vedení dětského domova a začátkem května máme v plánu další schůzku s ředitelkou Erikou Pavlovou a zástupci odboru zdravotnictví krajského úřadu. Při ní bychom měli probrat podmínky, za kterých by bylo možné jesle pro děti pravděpodobně od půl roku věku provozovat,“ upřesnil postup krajský radní Jan Bureš.

V případě, že by byl o jesle v Karlových Varech zájem, chtěl by kraj najít vhodné prostory i v Chebu a v Sokolově.