Velkou vlnu nevole vyvolal mezi lidmi v Kraslicích fakt, že tamní zastupitelé odsouhlasili darovat zadlužené Bublavě půl milionu korun.

Torzo akvaparku v horské Bublavě | Foto: Deník / Roman Cichocki

Ve sbírce, kterou zřídil kraj, je celkem přes 700 tisíc korun. Lidé argumentují tím, že byla letos finančně omezena podpora města na některé kulturní akce. Jiní by zase poslali peníze raději do oprav chodníků. Město si stojí za svým. Bublava by chtěla peníze z veřejné sbírky posílat na splátky bezúročné půjčky od Ministerstva financí. V prosinci 2018 se nově zvolenému zastupitelstvu Bublavy podařilo uzavřít s ministerstvem smlouvu o návratné finanční výpomoci na zhruba 13 milionů, s dobou splatnosti 14 let.