Do velmi složité životní situace se dostala obyvatelka z Karlovarska, jejíž příběh je natolik zásadní a velmi citlivý, že i když se s ním redakci Deníku svěřila, chtěla zůstat v anonymitě. Budeme o ní hovořit jako třeba o paní Lence. Před lety chtěla pomoci své kamarádce z finančních dluhů. Rozběhl se ovšem takový kolotoč, kvůli němuž pak měla nastoupit do vězení ve Vykmanově. Navíc je matka tří nezletilých dětí - samoživitelka velmi vážně nemocná a protože je vášnivou milovnicí koní, utrpěla také mnoho těžkých úrazů. Ty jsou důvodem komplikovaných operací, které ji ještě čekají. Díky karlovarskému advokátovi Ronaldu Němcovi však zůstala prozatím na svobodě, protože Ústavní soud na základě jeho žádosti vůbec v nejkratší historické době, během pouhých tří dnů, rozhodl o odkladu jejího nástupu do vězení.

„Začnu od začátku. Je to už mnoho let, co si má kamarádka napůjčovala peníze a já jí chtěla pomoci. Dnes už je to pro mě má bývalá kamarádka. I když mě totiž ujišťovala, jak mi bude peníze splácet, nestalo se tak. O kolik šlo? V několika částkách celkem o 2,7 milionu korun. Investovala jsem před tím do nákupu bytů, které jsem prodala a měla tak většinu potřebných peněz, zbytek jsem si pro ni půjčila,“ vypráví paní Lenka.

Dohodou také bylo, že kamarádka bude hradit hypotéku na domě, v němž paní Lenka bydlela. Známá ovšem slib nesplnila, a tak se stalo, že o něj žena přišla. „Dům šel do dražby a v ní ho získal jeden lichvář ze Sokolovska. Vydělal na tom půl milionu, po mně, která jsem ho chtěla získat zpět, chtěl 1,5 milionu korun. Místo toho, aby kamarádka svůj dluh vůči všem věřitelům splácela, raději vyhlásila insolvenci,“ pokračuje žena.

Nátlak lichváře se podle ní stupňoval a začal vydírat a vyhrožovat nejen jí, ale i jejím dětem. „Chtěla jsem dům zpět. Nakonec po mně chtěl tři miliony. Ano, z původní částky 1,5 milionu jsem se dostala na dvojnásobek. Udělala jsem velkou chybu, abych to nějak vyřešila, zpronevěřila jsem tuto částku mému zaměstnavateli. A tak jsem skončila u soudu, kde jsem v roce 2018 odešla s podmínečným trestem odnětí svobody. Jenomže i tak lichvář na mě dům stále odmítal přepsat, chtěl další a další peníze. Já už neměla kde brát. A tak to zaplatila dnes bývalá tchyně, šlo o dalšího půl milionu korun,“ líčí zapeklitý příběh paní Lenka.

Mezitím ovšem došlo k rozvodu, tchyně požadovala peníze zpět, Lenčin všechen výdělek šel však na úhradu prvního dluhu a neměla z čeho peníze matce svého bývalého manžela vrátit. „A tak mě dala k soudu. Letos v únoru proto karlovarský soud rozhodl, že pokud do půlroku peníze nevrátím, změní se podmínečný trest na nepodmínečný. Půlmilionu jsem tchyni nevrátila a já tak dostala rozhodnutí, že mám 2. listopadu nástup trestu do věznice Vykmanov. Na advokáta Němce jsem se obrátila těsně před nástupem do vězení, ten podal stížnost. Ústavní soud jí vyhověl během 3 dní. Advokát dokázal nemožné, když Ústavní soud rozhodl den nástupem do věznice rozhodl o odkladu. Nyní čekáme na rozhodnutí. Potřebuji, aby můj případ znovu otevřel okresní soud. Věřím, že dodrží právo,“ svěřuje se žena a dodává: „Byla jsem už připravená na to, že jdu do vězení, opravdu jsem si balila kufry. Co by bylo s mými dětmi? Asi by nebýt pana doktora Němce skončily by v dětském domově.“

Doufá, že dluh nakonec uhradí z prodeje jejích šesti koní, které už sice nabízela, ale zatím je nikdo nekoupil. Tím by vyřešila finanční problém. Ten zdravotní je ale mnohem závažnější.