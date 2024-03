Lidé informaci sdíleli na sociálních sítích a báli se chodit ven. Jejich obavy zesílily vrtulníky a drony, které létaly nad městem.

Velké pozdvižení nastalo v pondělí odpoledne a pokračovalo až do večera v karlovarské čtvrti Stará Role a přilehlých Rybářích. Informace, které se šířily sociálními sítěmi a nebyly zase tak zcela nepravdivé, měly za následek, že se lidé obávali o své bezpečí. „Kdo jste v okolí Rolavy nebo sídliště Čankovska, na rozcestí, Kaufland… dejte pozor! Je tam v okolí někde magor, co vyhrožuje, že někoho zastřelí,“ psali lidé na facebookové skupině Rybáře a takhle my si tu žijeme. Do toho se přidali další diskutující, kteří zmínili, že nad městem létají vrtulníky a drony. „Tady pořád vrtulník a dron jsem viděla také. Tak doufám, že potká v lese rozzuřenou bachyni a nebude mít nabito ano,“ uvedl jeden diskutující. „Dokonce vidíme i několik dronů létat evidentně nad tuhnickým lesem tak to je pěkný,“ přidával se další. „Že by nás někdo na magora oficiálně upozornil? Tady chodí nic netušící lidi po ulici,“ zlobil se jiný občan.

Jak následně potvrdil mluvčí policie Jan Bílek, policie skutečně řešila v pondělí případ muže poblíž Kauflandu, který měl mít zbraň. Ve 21 hodin se ho policistům podařilo zadržet a následně skončil na psychiatrii v Ostrově. Do akce se zapojilo několik hlídek, a to ale bez nasazení letecké techniky.

„Můžeme potvrdit, že jsme v pondělí 25. března krátce po půl třetí hodině odpolední přijali oznámení, že měl neznámý muž v ulici Nejdecká v Karlových Varech oslovit nezletilou osobu, s tím, že má u sebe zbraň. Po krátké konverzaci měl nezletilé osobě sdělit, že si dělá legraci, jelikož žádnou zbraň nemá. Během několika málo minut na místo dorazily policejní hlídky, které na základě získaného popisu od nezletilého chlapce začaly po neznámém muži pátrat. Krátce po jednadvacáté hodině se policistům podařilo muže odpovídajícímu popisu zajistit. Následně byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen na psychiatrické oddělení v Ostrově. Věcí se nadále zabývají policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře,“ upřesnil mluvčí Bílek.

Nejeden Karlovarák zaregistroval 25. i 26. března nad městem větší počet létajících dronů. V tyto dny sice letecká škola F Air, která působí na karlovarském letišti, pořádala cvičení, ta ale žádné vrtulníky ani drony podle provozního ředitele letiště Václava Černého nepoužila. Proč létaly nad Karlovými Vary vrtulníky a drony, které viděla v lázeňském území i redakce, se nepodařilo objasnit. „Ve dnech 25. a 26.03.2024 bude letecká škola F Air provádět na letišti Karlovy Vary výcvikové lety ve večerních hodinách. Zahájení je plánováno na 18:00 hod a ukončení výcvikových letů je po oba zmíněné dny plánováno nejdéle do 22:00 hod. Informaci poskytuji z toho důvodu, že lety v těchto hodinách jsou v posledních letech na karlovarském letiště stále poměrně raritní a z toho důvodu tak lze očekávat dotazy ze strany občanů k provozu. Konání letů je závislé na počasí, proto bylo rozhodnuto až dnes a z tohoto důvodu mohu informaci zaslat až v tuto chvíli,“ informoval na internetu ředitel Černý.