Poničenou trať mezi Mariánskými Lázněmi a Chodovou Planou opraví Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje. Dohodli se na tom zástupci Karlovarského kraje, Správy železniční dopravní cesty a Krajské správy a údržby silnic.

Trať poškodil nákladní vlak, který vykolejil v neděli. Po dvaapadesáti hodinách nepřetržité práce se podařilo hasičům za pomoci speciální vyprošťovací techniky odstranit všechny vagony z kolejiště a teď se musí začít s pracemi na znovuzprovoznění trati.

„Dohodli jsme se, že opravy bude řídit Krajská správa a údržba silnic,“ informoval náměstek hejtmanky Martin Hurajčík. „Provedou je zhotovitelé firmy, která pracuje na stavbě obchvatu Mariánských Lázní a v blízkosti trati má staveniště a potřebné stroje, pozemek je navíc ve vlastnictví Krajské správy a údržby silnic.“ Provoz na železnici by se tak podle jeho slov mohl obnovit v co nejkratší době. Podle ředitele Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jana Lichtnegera budou stavebníci muset odkrýt železniční svršek a zjistit, jestli je poškozené i podloží pod tratí. „Opravovat se bude trakční vedení, koleje, násep i záporová stěna,“ uvedl Jan Lichtneger. Do konce týdne se ještě uskuteční měření napětí v kotvách, které stěnu drží, abychom zjistili, jestli není zničeno i ukotvení,“ uvedl. Náklady na opravy by měla uhradit pojišťovna. Se zahájením provozu na železnici se počítá předběžně 20. srpna. Co za železniční nehodou stálo, vyšetřuje policie i drážní inspekce. Podle svědků i natočených videí jel ale strojvedoucí po trati příliš rychle.

Policie už zahájila úkony trestního řízení z obecného ohrožení z nedbalosti. V době vykolejení se v místě nehody pohybovalo několik dělníků, kteří pracovali na stavbě obchvatu. Bylo tak obrovským štěstím, že se nehoda obešla bez zranění.