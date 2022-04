„Navýšení by mělo být platné od 1. září. O změně jsme hodně diskutovali i s hoteliéry. Už vloni jsme poplatek chtěli navýšit na 50 korun, ale hotely navrhovaly 35. Musíme brát v potaz, že klientela se změnila a že dlouhodobé lázeňské pobyty nebudou,“ vysvětlila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Ještě před covidem, tedy v roce 2019, kdy poplatek činil 21 korun, vybralo město 31 milionů, o rok později, to bylo v době pandemie, už jen 17,5 milionu. Vloni v září se poplatek zvýšil na 35 a město v rámci něj vybralo 21 milionů. Příjmy z něj by letos mohly být podobné jako ty v roce 2019.