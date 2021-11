Jaká je aktuální situace s kulturními akcemi na Chebsku?

Za posledních čtrnáct dní evidujeme osm zrušených akcí, a to od prosince do ledna. Od venkovních tradičních akcí, jako je rozsvícení stromku, až po malé soukromé akce. Na druhou stranu už nám přibývají termíny na zajištění živých přenosů. Vzniká ale problém, kdy pořadatelé nevědí, jestli se akce budou konat klasicky s návštěvníky nebo pouze prostřednictvím živého přenosu. Musí se tak plánovat souběžně dva scénáře. To je nejhorší, když nevíte, co bude. Nařízení se totiž mění tak rychle, že na to nestíháte jako pořadatel reagovat.

Jak tuto nepříznivou situaci vnímají samotní pořadatelé akcí?

Vědí co se děje, co se blíží, ale přiznat si to nikdo nechceme. Akce, které tento týden zajišťujeme probíhají s menší účastí. Z doslechu víme, že se část lidí bojí nákazy a další část se odmítá podrobit jakýmkoliv kontrolám. Kontrola u vstupů je nepříjemná i pořadatelům, ale pozorujeme převážně pochopení na obou stranách. Jen pár výjimek, ale jsou to ti, co se přišli rovnou pohádat. A takoví budou v každém období.

Očekává se další rušení vašich zakázek ze strany pořadatelů?

Ano, bohužel s tím počítáme. Když porovnáme situaci před rokem, nevidíme v tom nějaký razantní rozdíl. Proto už teď zajišťujeme dostatečné kapacity na zajištění živých přenosů které nahradí klasickou kulturu. Ach jo, zase se vše přesune do onlinu.

Jak pandemie ovlivní pořadatele akcí?

Je to frustrující a v mnoha případech i likvidační. Například včera jsme měli rozhovor s Plzeňským divadlem Pluto. Přežít předchozí pandemie se jim povedlo jen tak tak. Teď se obávají nejhoršího. Některé kulturní akce se připravují i roky dopředu a většina pořadatelů věřila, že tentokrát to bude lepší. Možná to lepší je, nevím. Byl by asi zázrak, kdyby se chystané kulturní akce přece jen konaly. Omlouvám se, pokud jsem moc negativní.

Jak omezení akcí ovlivňuje společnost?

Tento rok nebylo moc prostoru pro tvorbu finančních rezerv. Sice bylo léto po skončení pandemie opravdu plodné, co se počtu akcí týče, ale bylo potřeba dohnat mínusy. Techniku je potřeba udržovat, servisovat a neustále inovovat. Vidíme výhodu v tom, že se už delší dobou věnujeme i živým přenosům, o které začíná být opět zájem, ale v porovnání s normální situací je to jen zlomek, který nám zdaleka nepokryje vše potřebné.

Myslíte si, že se od minulého roku nějak lidé a pořadatelé ponaučili nebo se nějak na tuto situaci pojistili?

Pozorujeme, že pořadatelé měli v létě snahu vše dohnat. Převážně nás zaskočili svatby na poslední chvíli. Najednou byl nedostatek zvukařů, filmařů i fotografů. Jak už jsem zmínila, pořadatelé nám volají a zamlouvají si termíny pro živé přenosy pro akce, které nechtějí, nebo nemůžou zrušit a přesunout. To se teď děje s mnohem větším předstihem. Bude to ale i tím, že spousta pořadatelů v předešlé pandemii ani nevěděla, že tyto náročné a profi přenosy umíme.