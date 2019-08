Ostrov – Několik pořadníků na byty administruje radnice v Ostrově. Ta totiž má na každou velikost bytu speciální pořadník, který se až do této doby vždy po naplnění uzavíral.

„Doba čekání na byt v Ostrově se pohybuje kolem dvou let. Do této doby jsme to dělali tak, že jakmile se nám pořadník naplnil, uzavřeli jsme ho a nějakou dobu nebylo možné o danou velikost městského bytu žádat,“ vysvětluje starosta města Jan Bureš. Vedení radnice ale nyní postoj k této otázce změnilo a všechny pořadníky zůstanou nastálo otevřené. „V podstatě se nyní může přihlásit kdokoliv a kdykoliv. Nic zásadního to neznamená, jen je jasné, že se některé pořadníky naplní více. Ale je to stále jen evidence zájemců,“ doplnil starosta, který přiznal, že vedení radnice stále hledá nové a nové možnosti pro výstavbu bytových domů.