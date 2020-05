Přežili jsme se ctí. Tak zhodnotil Vlastimil Argman, generální ředitel porcelánky Thun 1797, nelehké tři měsíce, při nichž se život v Česku včetně ekonomiky kvůli pandemii koronaviru téměř zastavil. Porcelánka se 550 zaměstnanci ale podle Argmana výrobu neomezila ani nezastavila, a přežila tak bez ztráty „kytičky“.

I když ředitel připouští, že to vyžadovalo úsilí, pevné nervy a tvrdá hygienická opatření, aby se zamezilo nákaze pracovníků. „Do výroby nesměl nikdo cizí, chránili jsme naše lidi, jak se dalo,“ zdůraznil ředitel. Teď už mají v porcelánce dvojnásob napilno a místo propouštění naopak potřebují přijmout dalších 15 až 20 zaměstnanců, aby firma byla schopna pokrýt nasmlouvané zakázky. „Jedeme na tři směny, kontrakt s Itálií se nemění, sklady máme plné italského zboží a ze třiceti procent máme hotovo,“ uvedl ředitel. Porcelánka nyní doufá, že se co nejdříve podaří uvolnit bariéry na hranicích a zboží se začne odvážet. Hospodářskou bilanci porcelánky navíc vylepší další obrovská zakázka, kterou firma získala.

„Ve srovnání s loňským rokem jsme tak obstáli a vykličkujeme bez ztráty kytičky. Vyšly nám tak dvě akce ze dvou, což nebývá obvyklé. Byla to klika a štěstí, které holt přeje připraveným,“ spokojeně konstatoval Vlastimil Argman.

Porcelánka si přesto podle něj zažádá v první polovině června o překlenovací úvěrz programu Covid plus, který na rozjetí ekonomiky nabízí firmám vláda. „Usnadní nám to živobytí. Pomohl nám i ČEZ a další společnosti, které nám po onu kritickou covidovou dobu dlužné splátky rozložily. To jsme hodně ocenili, protože na bonusy na udržení zaměstnanců jsme neměli nárok,“ doplnil ředitel Vlastimil Argman.