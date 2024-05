Nové místo pro konání Porcelánových slavností má podle výrobců porcelánu velké výhody.

Nové Porcelánové slavnosti se vyplatí prodejcům i klientům. Ti ušetří stokoruny | Video: Kopecká Jana

Už potřetí se konaly tradiční karlovarské Porcelánové slavnosti na pěší zóně před hotelem Ambassador Národní dům. Přesunuty sem byly vloni na jaře, předtím jim dlouhé roky patřilo prostranství před Grandhotelem Pupp.

Prodejci si novou plochu nemohou vynachválit. Zákazníků je v obchodně-správní části města mnohem více než na odlehlém konci lázeňského území. „Sem přichází jiní zákazníci, a to běžní lidé. U Puppu to byli hlavně lázeňští hosté. A co si budeme povídat. Většinu jich tvořili Rusové, kteří nyní do Varů nejezdí. Zahraniční klientela, která v současné době do Karlových Varů jezdí, ani tolik neutrácí. A tady je to výhodné, protože jsou Porcelánové slavnosti v centru města, kam mohou lidi bez problémů dojet různými autobusovými linkami a mohou zde i bez komplikací zaparkovat,“ konstatoval Libor Krumlovský, výrobní ředitel Thun Studia Lesov.

Zdroj: Kopecká Jana

Zájem veřejnosti byl na posledních slavnostech obrovský a potvrzuje to i ředitel Krumlovský. „Není se čemu divit. Prodáváme tu výrobky s velkou slevou. Ceny jsou přizpůsobeny našim zákazníkům,“ poznamenal.

Na Porcelánových slavnostech nakupovali turisté i Karlovaráci, a to ve velkém. „Pořídily jsme zde s dcerou kompletní set talířů a kompotových misek. Porcelánový set nás tady vyšel na 1200. Troufám si říci, že jsme tak ušetřily dobrých 1500 korun,“ dodala Karlovaračka Vlastimila Semanová.