Jana Kopecká dnes 15:07

Ačkoliv léto zdaleka nekončí a dává o sobě vědět tropickými teplotami, Podzimní porcelánové slavnosti jsou tady. Konají se opět na prostranství před Grandhotelem Ambassador Národní dům v Karlových Varech. A jak už bývá zvykem, akce je rozdělena do dvou částí – na tu výstavní, kterou hostí sál Národního domu, a na tu prodejní venku, na kterou proudí řady zákazníků. Bez těch by se pořadatel slavností, novorolská porcelánka Thun 1794, neobešel. Poslední roky jsou pro něj velmi náročné a snad až v příštím roce by se tato společnost mohla dostat opět do černých čísel.