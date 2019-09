Karlovy Vary – Už o tomto víkendu přiláká Lidový dům ve Staré Roli milovníky koček, koná se 48. a 49. mezinárodní výstava koček.

Na ní se bude prezentovat až dvě stě koček, a to jak uznaných plemen včetně těch málopočetných, tak i v České republice zatím neuznané plemeno dlouhosrstá burmila. V Karlových Varech bude premiéra v ČR tohoto dosud neuznaného plemena. Na výstavě bude možné si i nějaké kotě pořídit, protože podle pořadatelů bude v sobotu i neděli nezvykle k dispozici velká nabídka, především u koťátek britských krátkosrstých v rozsáhlé škále barev z chovu českých i zahraničních vystavovatelů. O nejkrásnější kočce rozhodne nejen pětičlenná porota, ale i laická veřejnost. Výstava se koná v sobotu od 10 do 17 hodin, v neděli do 16 hodin.