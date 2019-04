Karlovarský kraj – Únava z politiky, ale také vyčerpání z úporného nasazení při obhajobě zájmů Ministerstva dopravy před intrikány, kteří prý velmi pracovali na tom, aby oslabili jeho práci.

Andrej Babiš a Dan Ťok při zahájení výstavby dálničního úseku | Foto: ČTK/David Taneček

To vše se podle Dana Ťoka (nez. za ANO) podepsalo na jeho odchodu z ministerské funkce i funkce poslance Parlamentu České republiky za Karlovarský kraj. „Děkuji všem, kteří mě volili a dali mi hlas. O práci to není, ale jde především o únavu. Proto jsem dospěl k názoru, že bych měl funkci předat,“ uvedl Dan Ťok. A dodal, že je čas, aby jej zastoupila nová, mladá krev. Což snad na Ministerstvu dopravy platí, Dana Ťoka by měl ve funkci vystřídat Vladimír Kremlík, ovšem u poslaneckého mandátu to je vize poněkud iluzorní. Ve Sněmovně Dana Ťoka totiž vystřídá šestapadesátiletá Iva Kalátová (ANO), bývalá starostka a současná zastupitelka Rotavy na Sokolovsku. Rázná Kalátová byla v loňském roce z funkce starostky Rotavy nečekaně odvolána a nyní ji odchod Dana Ťoka vystřelil do Poslanecké sněmovny. Čemu by se zde chtěla věnovat a jaká oblast ji zajímá nejvíce, to nesdělila. Telefon redakci Deníku po celý včerejší den nevzala.