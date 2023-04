Pošta Partner by mohla být nejen v obchodním centru Fontána, ale také v budově Městské tržnice.

Hlavní pošta v Karlových Varech. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Zásadní informace přineslo jednání představitelů města Karlovy Vary, kteří se v úterý 25. dubna sešli s vedením České pošty. Hlavním důvodem schůzky bylo rušení šesti ze stávajících devíti poboček v krajském městě a ponechání jen tří, a to hlavní a poboček v Doubí a ve Staré Roli. Jak už Deník minulý týden informoval, primátorka Andrea Pfeffer Ferklová na nedávném setkání představila managementu tohoto státního podniku jiné řešení. Pro státní podnik je zachování tří poboček konečným číslem, ale vedení karlovarské radnice by chtělo vyměnit hlavní poštu za Drahovice a Doubí za Rybáře, a to například proto, že tyto navrhované pobočky mají lepší možnosti k parkování. Nápad karlovarské radnice akceptovalo vedení pošty ale jen částečně.

„Navrhli jsme výměnu hlavní pošty za dvě pobočky – v Rybářích a horních Drahovicích. Z našeho pohledu je provoz objektu hlavní pošty velmi nákladný, a zachování této pobočky je tak v rozporu s avizovanými důvody redukce a snahou o úspory. Navíc nás již dříve zástupci České pošty informovali o záměru budoucího prodeje této nemovitosti. Velmi komplikovaná je zde vzhledem k prostorovým možnostem dopravní obslužnost a nemožnost zaparkovat bude samozřejmě padat na naši hlavu. Naproti tomu pobočky v horních Drahovicích a Rybářích jsou dostupné daleko lépe než městskou hromadnou dopravou, tak individuální dopravou, navíc se nachází v hustě osídlených lokalitách. Česká pošta ale v tuto chvíli na zachování hlavní pošty a redukci na pouhé tři pobočky trvá. Velmi mě mrzí, že se staví odmítavě k zachování pošty v horních Drahovicích, kde bydlí mnoho seniorů,“ říká karlovarská primátorka.

Naopak pozitivní odezvu má podle ní ale další návrh města, a to na ponechání provozu pobočky v Rybářích výměnou za poštu v Doubí. „Rybářská pošta má větší takzvanou spádovost a zejména počet provedených poštovních transakcí, její prostory jsou nepochybně větší a v daleko lepším stavu než u pošty v Doubí,“ vysvětluje náměstek primátorky Martin Dušek.

Tento návrh řeší už obyvatelé města na sociálních sítích. Mnozí argumentují, že míst k zaparkování v Rybářích také není mnoho.

Vedení města se také angažuje ve zřízení takzvaných poboček Pošta Partner, které provozuje třetí osoba na své náklady. Deník už informoval, že se uvažuje o takové poště v nákupním centru Fontána, kde Česká pošta klasicky fungovala do konce letošního února. Vzhledem k tomu, že měla provoz i o víkendech a lidé k ní mohli snadno přijet, byla velmi využívaná. Fontána není jediným místem, kde by taková pobočka mohla působit. „Jednáme o znovuotevření pošty v nákupním centru Tesco a přišli jsme s nápadem oslovit majitele budovy Tržnice v centru města, kde mimo jiné funguje supermarket, zda by přistoupil na možnost umístit v budoucnu poštu v těchto prostorách. Po plánovaném prodeji budovy hlavní pošty by možnost pronájmu prostor v tomto objektu mohla být pro Českou poštu velmi zajímavá,“ dodává primátorka Pfeffer Ferklová.