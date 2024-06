Státní podnik Česká pošta dal zelenou stěhování z prostor z hlavní karlovarské pobočky do objektu Městská tržnice. Redakci to potvrdil Martin Kubík, jednatel a padesátiprocentní akcionář společnosti Kubík Tržnice, které Městská tržnice v Karlových Varech patří.

Jednání o novém sídle hlavní pobočky se vedou mnoho měsíců. „Máme informace, že v červnu bylo stěhování odsouhlaseno. To ale ještě neznamená, že už mezi námi došlo k podpisu smlouvy. Tímto důležitým bodem se ovšem můžeme posunout do další fáze celého procesu,“ uvedl Kubík.

Majitel objektu Městské tržnice nabízel České poště různé varianty, kde by mohla působit. Původně šlo o sklepní prostory, pro které se společnosti nedaří najít nájemce. To ale na začátku jednání státní podnik odmítl. Pak přišla možnost, že by společnost Kubík Tržnice uvnitř vestavěla patro, a Česká pošta by tak obsadila horní trakt směrem k dopravnímu terminálu. „Jenomže tam by se pošta nevešla. Proto se vracíme k původní variantě a tou je suterén,“ doplnil nyní podnikatel Kubík.

Otázkou stále zůstává, jak Česká pošta naloží s objektem, kde doposud hlavní pobočka sídlí. A tou je atraktivní nemovitost na třídě T. G. Masaryka. Není žádným tajemstvím, že jednou z možností je i její prodej. „Zatím o tom nebylo stále rozhodnuto. Předpokládáme, že do konce letních prázdnin by mělo být jasno," poznamenal mluvčí státního podniku Matyáš Vitík, který letos na jaře uvedl, že ve hře je nejen samotný prodej, ale například i pronájem. Kvůli nejisté situaci s tímto objektem se podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (ANO) rozhodla soukromá střední škola Trivis, která v budově hlavní pobočky pošty sídlila řadu let, raději k přestěhování. Jejím novým působištěm je tak budova bývalé základní školy na nábřeží Jana Palacha.

Zlom v jednáních mezi státním podnikem a společností Kubík Tržnice přichází takřka rok poté, co Česká pošta Karlových Varech ponechala z původních devíti poboček jen tři včetně té zmiňované hlavní na třídě T. G. Masaryka. Vedle ní zůstala v provozu ta ve Staré Roli a v Rybářích, mezitím se 2. října otevřela Pošta partner v Shoplandu (bývalé obchodní centrum Fontána - poznámka redakce). Podle původních plánů přitom měla zůstat v provozu pobočka v Doubí, kterou se nakonec na základě požadavku vedení města podařilo vyměnit za tu mnohem navštěvovanější na Sokolovské ulici v Rybářích. Radnice chtěla také směnit hlavní poštu za Horní Drahovice, kde jsou lepší možnosti parkování a žije tam mnoho seniorů, s tímto požadavkem nakonec neuspěla.