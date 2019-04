Březová – Dalo by se říci, že v Březové na Sokolovsku dohánějí historii. V každé obci či městě byl v počátcích kostel a hřbitov. Zde začali v minulosti z opačného konce a jako první postavili panelové domy.

Nový hřbitov v Březové již vybudovali. Trvalo to zhruba 15 let. Nyní se pustili do kaple, která bude dominantou tohoto místa. A konat se v ní budou moci nejen smuteční obřady, ale má sloužit i jako jakési kulturní centrum, které připomene historii Březové. Jsou tací, kteří si zde dovedou představit i svatební obřad. Svým stylem je kaple totiž jedinečná.